росія заявила про удар дронами по нафтовому терміналу CPC у Чорному морі - Reuters
Київ • УНН
Під удар потрапили резервуари та причали терміналу, що забезпечує 1,5% світових поставок нафти. Також повідомляється про пожежу на об'єкті Шесхаріс.
росія заявила, що українські дрони атакували нафтовий термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) на Чорному морі, пошкодивши інфраструктуру об’єкта. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
За даними міноборони рф, під удар потрапили причали, система завантаження та чотири великі резервуари для зберігання нафти. Йдеться про один із ключових об’єктів, через який проходить близько 1,5% світових поставок нафти.
У російському відомстві стверджують, що атака була спрямована на завдавання економічних збитків, зокрема компаніям зі США та Казахстану, які є серед акціонерів консорціуму.
Водночас Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити ці заяви, а Україна офіційно не коментувала інцидент.
Окремо джерела в галузі повідомили про пожежу на іншому нафтовому терміналі – "Шесхаріс", розташованому поблизу Новоросійська. За їхніми словами, вогонь охопив один із головних причалів.
Цей термінал щодня відвантажує сотні тисяч барелів нафти, однак наразі невідомо, як саме інцидент вплинув на роботу об’єкта.
