СБУ та Сили оборони уразили нафтоналивний термінал у порту Новоросійська
Київ • УНН
Дрони пошкодили шість із семи стендерів та наземну інфраструктуру термінала Шесхарис. На об'єкті виникли пожежі, що підриває логістику військ рф.
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) влаштували "бавовну" на нафтоналивному терміналі "Шесхарис" морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї рф
Цей термінал є одним із найбільших комплексів перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють проти України.
Внаслідок удару пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів. Також зафіксовано влучання по наземній інфраструктурі термінала: під удар потрапили вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучання виникли масштабні пожежі.
СБУ послідовно працює над зниженням військового, економічного та логістичного потенціалу противника. Такі операції триватимуть і надалі, поки росія не припинить свою агресію проти України. Кожен подібний удар підриває здатність ворога фінансувати війну та забезпечувати свої війська ресурсами
Впродовж березня 2026 року Сили оборони України здійснили низку масштабних ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу на території країни-агресора, а також на окупованих територіях України.