СБУ та Сили оборони уразили нафтоналивний термінал у порту Новоросійська

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразили нафтоналивний термінал порту "Новоросійськ", внаслідок чого пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів. Про це передає УНН з посиланням на джерела.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) влаштували "бавовну" на нафтоналивному терміналі "Шесхарис" морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї рф - повідомило джерело.

Цей термінал є одним із найбільших комплексів перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють проти України.

Внаслідок удару пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів. Також зафіксовано влучання по наземній інфраструктурі термінала: під удар потрапили вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучання виникли масштабні пожежі.

СБУ послідовно працює над зниженням військового, економічного та логістичного потенціалу противника. Такі операції триватимуть і надалі, поки росія не припинить свою агресію проти України. Кожен подібний удар підриває здатність ворога фінансувати війну та забезпечувати свої війська ресурсами - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Впродовж березня 2026 року Сили оборони України здійснили низку масштабних ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу на території країни-агресора, а також на окупованих територіях України.