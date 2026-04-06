СБУ та Сили оборони уразили нафтоналивний термінал у порту Новоросійська

15:34 • 2220 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
14:11 • 9058 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
13:34 • 12479 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
12:42 • 12772 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 17342 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 24857 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 27619 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 31116 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 54599 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 94803 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
Популярнi новини
У Німеччині під час пошуку великодніх яєць знайшли флакон з написом "Полоній-210"Photo6 квітня, 09:47 • 8826 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 25016 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo10:58 • 12398 перегляди
Кейт Міддлтон з’явилася на публічному святкуванні Великодня після важкого діагнозу11:25 • 7680 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo11:53 • 15377 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto16:13 • 256 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo11:53 • 15430 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 25077 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 119880 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 119855 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo10:58 • 12429 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 32713 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 46225 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 47166 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 58483 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»

СБУ та Сили оборони уразили нафтоналивний термінал у порту Новоросійська

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Дрони пошкодили шість із семи стендерів та наземну інфраструктуру термінала Шесхарис. На об'єкті виникли пожежі, що підриває логістику військ рф.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразили нафтоналивний термінал порту "Новоросійськ", внаслідок чого пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів. Про це передає УНН з посиланням на джерела.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) влаштували "бавовну" на нафтоналивному терміналі "Шесхарис" морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї рф 

- повідомило джерело. 

Цей термінал є одним із найбільших комплексів перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні рф. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють проти України.

Внаслідок удару пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів. Також зафіксовано влучання по наземній інфраструктурі термінала: під удар потрапили вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучання виникли масштабні пожежі.

СБУ послідовно працює над зниженням військового, економічного та логістичного потенціалу противника. Такі операції триватимуть і надалі, поки росія не припинить свою агресію проти України. Кожен подібний удар підриває здатність ворога фінансувати війну та забезпечувати свої війська ресурсами 

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо 

Впродовж березня 2026 року Сили оборони України здійснили низку масштабних ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу на території країни-агресора, а також на окупованих територіях України. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Україна