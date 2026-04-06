СБУ и Силы обороны поразили нефтеналивной терминал в порту Новороссийска

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеналивной терминал порта "Новороссийск", в результате чего повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров, через которые осуществляется загрузка и разгрузка нефти с танкеров. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.

Этот терминал является одним из крупнейших комплексов перевалки нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие против Украины.

В результате удара повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров, через которые осуществляется загрузка и разгрузка нефти с танкеров. Также зафиксированы попадания по наземной инфраструктуре терминала: под удар попали узловой блок трубопроводной системы и узел учета нефти. В местах попадания возникли масштабные пожары.

СБУ последовательно работает над снижением военного, экономического и логистического потенциала противника. Такие операции будут продолжаться и в дальнейшем, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины. Каждый подобный удар подрывает способность врага финансировать войну и обеспечивать свои войска ресурсами