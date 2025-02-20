россия выпустила по Украине 14 ракет и 161 дрон за ночь: сбито 80 дронов, 78 не достигли целей
Киев • УНН
Россия осуществила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, использовав 14 ракет различных типов. Также враг атаковал 161 дроном, из которых 80 были сбиты над разными областями Украины.
россия ночью осуществила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и использовала 14 ракет различных типов. Также враг атаковал 161 дроном, из которых 80 были сбиты, а 78 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 февраля российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине.
Всего применено до 14 ракет: крылатые - Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические - Искандер-М/KN-23 (пуски - Воронежская обл.). Информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется
Кроме того, враг атаковал 161-м ударным БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов с направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 80-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. 78 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Киевская области. На Херсонщине, ударом вражеской управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы.