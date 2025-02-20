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росія випустила по Україні 14 ракет та 161 дрон за ніч: збито 80 дронів, 78 не досягли цілей

Київ • УНН

 • 21550 перегляди

росія здійснила комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині, використавши 14 ракет різних типів. Також ворог атакував 161 дроном "Shahed", з яких 80 було збито над різними областями України.

росія вночі здійснила комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині і використала 14 ракет різних типів. Також ворог атакував 161 дроном, з яких 80 було збито, а 78 не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті - Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні - Іскандер-М/KN-23 (пуски - Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється

- вказали у Повітряних силах у соцмережах.

Окрім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. 78 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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