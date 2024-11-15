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россия прекращает поставки газа в Австрию

Киев  •  УНН

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российский "Газпром" с 16 ноября останавливает транзит газа через Украину в Австрию. Австрийские власти заявляют о готовности к такому шагу и наличии альтернативных источников поставок газа.

Российский "Газпром" предупредил  Австрию, что с 16 ноября приостановит транзит газа через Украину. Это означает, что прекращения поставок голубого топлива из москвы в Европу в ближайшее время не избежать. Об этом информирует международное информационное агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что старейший маршрут экспорта российского газа в Европу - трубопровод, построенный еще в советское время. Украина планирует закрыть его в конце этого года, когда истекает срок действия соглашения, чтобы лишить россию доходов, которые помогают москве финансировать войну.

Прекращение сотрудничества "Газпрома" с Австрией означает, что россия теперь будет поставлять значительные объемы газа только в Венгрию и Словакию, в случае Венгрии - через трубопровод, пролегающий преимущественно через Турцию. 

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что сообщение "Газпрома" о прекращении поставок было ожидаемым, и Австрия к этому подготовилась.

"Ни один дом не остынет... газохранилища достаточно заполнены", - сказал он журналистам.

В нефтегазовой компании OMV уверяют, что готовы к прекращению поставок газа из россии и смогут поставлять газ своим клиентам, импортируя его через Германию и Италию, а  также получая сжиженный газ из Нидерландов.

Напомним

Хотя россия теряет позиции на европейском рынке газа, но некоторые страны все еще не могут отказаться от покупки российских энергоносителей. По данным аналитического центра Bruegel, на Россию приходилось 15% импорта газа в ЕС в 2023 году.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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