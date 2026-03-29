россия атаковала Украину 3000 дронов и сотнями бомб за неделю перед Пасхой - Зеленский

Только за последнюю неделю россия применила против украинских городов и общин более 3000 ударных дронов, более 1450 управляемых авиационных бомб, а также 40 ракет различных типов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, москва не снижает интенсивности войны против Украины и одновременно вкладывается в затягивание других войн, что приводит к глобальной дестабилизации.

Зеленский подчеркнул, что значительная часть дронов, которыми россия атакует Украину, - это так называемые "шахеды". Он также обратил внимание, что по украинской территории применяются те же ударные беспилотники, которыми наносятся удары по странам Ближнего Востока и региона Залива.

Только за эту неделю россия применила против наших городов и общин более 3000 ударных дронов, и значительная часть из них - "шахеды". Также более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что россияне не сбавляют оборотов войны против Украины и ее граждан. Кроме этого, по его словам, россия открыто вкладывается в затягивание еще одной войны, следствием чего становится глобальная нестабильность.

Президент также заявил, что баллистическое оружие против Украины применяют так же цинично, как и против партнеров. Отдельно он отметил более широкие последствия военной дестабилизации, в частности для мировых рынков и морских путей.

Дестабилизация мировых рынков и блокирование морских путей не оставили без последствий ни одну страну. Мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности - сказал Зеленский.

В то же время он призвал международное сообщество не терять времени и возможностей для усиления защиты.

Зеленский подчеркнул необходимость строить совместные современные системы защиты, которые уже прошли проверку войной, а также развивать совместное производство эффективного современного оружия. Он добавил, что международная координация должна позволить укрепить безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в других частях мира.

Надо строить совместные и современные системы защиты, проверенные войной. Развивать совместные производства современного и эффективного оружия. Объединять возможности, чтобы и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в других частях мира можно было жить в мире - подытожил президент.

В Украине из-за массовой атаки дронов рф остановились поезда с пассажирами. Ряд рейсов прибывает с опозданием после атаки 442 беспилотников.