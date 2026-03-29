россия атаковала Украину 3000 дронов и сотнями бомб за неделю перед Пасхой - Зеленский

Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
07:21 • 13961 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 21384 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 40243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 37247 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 33396 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 31902 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 28445 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
28 марта, 07:00 • 25460 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 45318 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
Популярные новости
Россия пригрозила Южной Корее "ответом" в случае передачи оружия Украине29 марта, 03:28 • 11215 просмотра
Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область, поврежден порт Усть-Луга29 марта, 03:46 • 11559 просмотра
Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводуPhotoVideo29 марта, 04:08 • 10782 просмотра
Северная Корея испытала новый ракетный двигатель, с которым ракета может долететь до США29 марта, 04:43 • 6220 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto07:40 • 10668 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto07:40 • 10798 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы07:21 • 13964 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 31508 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 45318 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 40337 просмотра
россия атаковала Украину 3000 дронов и сотнями бомб за неделю перед Пасхой - Зеленский

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Президент Украины сообщил о применении 3000 БпЛА, 1450 авиабомб и 40 ракет. Президент призвал мир к совместному производству оружия и систем защиты.

Только за последнюю неделю россия применила против украинских городов и общин более 3000 ударных дронов, более 1450 управляемых авиационных бомб, а также 40 ракет различных типов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, москва не снижает интенсивности войны против Украины и одновременно вкладывается в затягивание других войн, что приводит к глобальной дестабилизации.

Зеленский подчеркнул, что значительная часть дронов, которыми россия атакует Украину, - это так называемые "шахеды". Он также обратил внимание, что по украинской территории применяются те же ударные беспилотники, которыми наносятся удары по странам Ближнего Востока и региона Залива.

Только за эту неделю россия применила против наших городов и общин более 3000 ударных дронов, и значительная часть из них - "шахеды". Также более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов

- отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что россияне не сбавляют оборотов войны против Украины и ее граждан. Кроме этого, по его словам, россия открыто вкладывается в затягивание еще одной войны, следствием чего становится глобальная нестабильность.

Президент также заявил, что баллистическое оружие против Украины применяют так же цинично, как и против партнеров. Отдельно он отметил более широкие последствия военной дестабилизации, в частности для мировых рынков и морских путей.

Дестабилизация мировых рынков и блокирование морских путей не оставили без последствий ни одну страну. Мы вносим свой вклад в обеспечение безопасности

- сказал Зеленский.

В то же время он призвал международное сообщество не терять времени и возможностей для усиления защиты.

Зеленский подчеркнул необходимость строить совместные современные системы защиты, которые уже прошли проверку войной, а также развивать совместное производство эффективного современного оружия. Он добавил, что международная координация должна позволить укрепить безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в других частях мира.

Надо строить совместные и современные системы защиты, проверенные войной. Развивать совместные производства современного и эффективного оружия. Объединять возможности, чтобы и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в других частях мира можно было жить в мире

- подытожил президент.

Напомним

В Украине из-за массовой атаки дронов рф остановились поезда с пассажирами. Ряд рейсов прибывает с опозданием после атаки 442 беспилотников.

Александра Василенко

Общество
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Шахед-136
Европа
Владимир Зеленский
Украина