росія атакувала Україну 3000 дронів та сотнями бомб за тиждень перед Великоднем - Зеленський

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Президент України повідомив про застосування 3000 БпЛА, 1450 авіабомб та 40 ракет. Президент закликав світ до спільного виробництва зброї та систем захисту.

Лише за останній тиждень росія застосувала проти українських міст і громад понад 3000 ударних дронів, більш як 1450 керованих авіаційних бомб, а також 40 ракет різних типів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, москва не знижує інтенсивності війни проти України та одночасно вкладається в затягування інших воєн, що призводить до глобальної дестабілізації.

Зеленський наголосив, що значна частина дронів, якими росія атакує Україну, - це так звані "шахеди". Він також звернув увагу, що по українській території застосовуються ті самі ударні безпілотники, якими завдають ударів по країнах Близького Сходу та регіону Затоки.

Тільки за цей тиждень росія застосувала проти наших міст і громад понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них - "шахеди". Також більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів

- зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що росіяни не зменшують обертів війни проти України та її громадян. Окрім цього, за його словами, росія відкрито вкладається у затягування ще однієї війни, наслідком чого стає глобальна нестабільність.

Президент також заявив, що балістичну зброю проти України застосовують так само цинічно, як і проти партнерів. Окремо він наголосив на ширших наслідках воєнної дестабілізації, зокрема для світових ринків і морських шляхів.

Дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у гарантування безпеки

- сказав Зеленський.

Водночас він закликав міжнародну спільноту не втрачати часу та можливостей для посилення захисту.

Зеленський наголосив на необхідності будувати спільні сучасні системи захисту, які вже пройшли перевірку війною, а також розвивати спільне виробництво ефективної сучасної зброї. Він додав, що міжнародна координація має дати змогу зміцнити безпеку в Європі, на Близькому Сході та в інших частинах світу.

Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі

- підсумував президент.

Нагадаємо

В Україні через масову атаку дронів рф зупинилися потяги з пасажирами. Низка рейсів прибуває із запізненням після атаки 442 безпілотників.

Олександра Василенко

