росія атакувала Україну 3000 дронів та сотнями бомб за тиждень перед Великоднем - Зеленський

Лише за останній тиждень росія застосувала проти українських міст і громад понад 3000 ударних дронів, більш як 1450 керованих авіаційних бомб, а також 40 ракет різних типів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Тільки за цей тиждень росія застосувала проти наших міст і громад понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них - "шахеди". Також більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів - зазначив президент.

Президент також заявив, що балістичну зброю проти України застосовують так само цинічно, як і проти партнерів. Окремо він наголосив на ширших наслідках воєнної дестабілізації, зокрема для світових ринків і морських шляхів.

Дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у гарантування безпеки - сказав Зеленський.

Водночас він закликав міжнародну спільноту не втрачати часу та можливостей для посилення захисту.

Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі - підсумував президент.

