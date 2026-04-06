россия атаковала Украину 141 дроном, обезврежено 114

россия ночью ударила по Украине 141 дроном, из них 114 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 апреля (с 18:00 5 апреля) противник атаковал 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 26 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях