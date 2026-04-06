росія атакувала Україну 141 дроном, знешкоджено 114
Київ • УНН
Сили ППО знешкодили 114 ворожих безпілотників різних типів під час нічної атаки. Зафіксовано 26 влучань у 17 локаціях на півночі, півдні та сході.
росія вночі вдарила по Україні 141 дроном, з них 114 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 квітня (з 18:00 5 квітня) противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
