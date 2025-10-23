$41.740.01
48.470.19
ukenru
22 октября, 22:55 • 14159 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 24574 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 13147 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 21491 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 25255 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 39607 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 24272 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 23037 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 21113 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 38407 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Россия атаковала Украину 130 дронами, 92 из них обезврежены

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Ночью 23 октября Россия атаковала Украину 130 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и другими. Силы обороны Украины сбили/подавили 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.

Россия атаковала Украину 130 дронами, 92 из них обезврежены

Россия ночью выпустила по Украине 130 дронов, 92 из которых обезврежены, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 октября (с 19:00 22 октября) враг атаковал 130 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки РФ в Сумской области: детали23.10.25, 08:57 • 170 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Крым
Украина