Россия атаковала Украину 130 дронами, 92 из них обезврежены
Киев • УНН
Ночью 23 октября Россия атаковала Украину 130 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и другими. Силы обороны Украины сбили/подавили 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.
Россия ночью выпустила по Украине 130 дронов, 92 из которых обезврежены, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 октября (с 19:00 22 октября) враг атаковал 130 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
