росія атакувала Україну 130 дронами, 92 з них знешкоджено
Київ • УНН
Вночі 23 жовтня росія атакувала Україну 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими. Сили оборони України збили/подавили 92 ворожі безпілотники на півночі та сході країни.
росія вночі випустила по Україні 130 дронів, 92 з яких знешкоджено, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 жовтня (з 19:00 22 жовтня) ворог атакував 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
