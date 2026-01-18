российские войска пытались прорвать оборону ВСУ на Харьковщине 17 января
Киев • УНН
17 января российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске, а также атаковали позиции ВСУ в направлении Дегтярного и Круглого. Украинские подразделения нейтрализовали штурмовые действия на Купянском направлении и отбили атаки на Великобурлукском.
За прошедшие сутки 17 января российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в направлении Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку Объединенных сил.
Детали
Кроме того, враг атаковал позиции наших войск в направлении Дегтярного и Круглого. Украинские подразделения принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения.
На Купянском направлении подразделения Сил обороны нейтрализовали штурмовые действия оккупантов в направлении Петропавловки и Куриловки.
На Великобурлукском направлении захватчики атаковали наши позиции в направлении Чугуновки. Атаки врага отбиты.
Наши защитники продолжают уничтожать превосходящие силы захватчиков с целью замедления и прекращения их наступательных действий
Напомним
В ночь на 18 января российские войска атаковали Украину 201 беспилотником, из которых 167 были сбиты или подавлены силами ПВО.
По данным Генерального штаба ВСУ, враг совершил 90 авиаударов и применил 8071 дрон-камикадзе. Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях.