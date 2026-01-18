$43.180.08
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 26198 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 50216 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 31788 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 43027 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 50686 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 41416 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 62430 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 30421 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 46523 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ на Харківщині 17 січня

Київ • УНН

 • 30 перегляди

17 січня російські окупанти намагалися прорвати українську оборону у Вовчанську, а також атакували позиції ЗСУ в напрямку Дегтярного та Круглого. Українські підрозділи нейтралізували штурмові дії на Куп'янському напрямку та відбили атаки на Великобурлуцькому.

російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ на Харківщині 17 січня

Впродовж минулої доби 17 січня російські окупанти намагались прорвати українську оборону у Вовчанську та у бік Графського, Вовчанських Хуторів й Зибиного. Про це повідомляє УНН з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Деталі

Крім того, ворог атакував позиції наших військ в напрямку Дегтярного та Круглого. Українські підрозділи вживають заходів з недопущення погіршення тактичного положення.

На Куп’янському напрямку підрозділи Сил оборони нейтралізували штурмові дії окупантів в бік Петропавлівки та Курилівки.

На Великобурлуцькому напрямку загарбники атакували наші позиції в бік Чугунівки. Атаки ворога відбито.

Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили загарбників з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог здійснив 90 авіаударів та застосував 8071 дрон-камікадзе. Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Євген Устименко

