російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ на Харківщині 17 січня
Київ • УНН
17 січня російські окупанти намагалися прорвати українську оборону у Вовчанську, а також атакували позиції ЗСУ в напрямку Дегтярного та Круглого. Українські підрозділи нейтралізували штурмові дії на Куп'янському напрямку та відбили атаки на Великобурлуцькому.
Впродовж минулої доби 17 січня російські окупанти намагались прорвати українську оборону у Вовчанську та у бік Графського, Вовчанських Хуторів й Зибиного. Про це повідомляє УНН з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
Деталі
Крім того, ворог атакував позиції наших військ в напрямку Дегтярного та Круглого. Українські підрозділи вживають заходів з недопущення погіршення тактичного положення.
На Куп’янському напрямку підрозділи Сил оборони нейтралізували штурмові дії окупантів в бік Петропавлівки та Курилівки.
На Великобурлуцькому напрямку загарбники атакували наші позиції в бік Чугунівки. Атаки ворога відбито.
Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили загарбників з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій
Нагадаємо
В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО.
За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог здійснив 90 авіаударів та застосував 8071 дрон-камікадзе. Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.