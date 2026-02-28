российские войска ночью атаковали газодобывающий объект на Харьковщине

Войска рф ударили по объекту газодобычи в Харьковской области, что привело к значительным разрушениям, в частности, разгерметизации оборудования. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, пишет УНН.

Ночью россия ударила по нашему газодобывающему объекту на Харьковщине. Есть серьезные повреждения оборудования, произошла разгерметизация - говорится в сообщении.

Он отметил, что работники компании на месте локализовали ситуацию максимально оперативно и профессионально.

По его словам, сейчас на месте находятся подразделения ГСЧС Украины и наши аварийные бригады.

"Координируем работу со всеми службами", - подчеркнул руководитель "Нафтогаза".

Напомним

Армия РФ 24 февраля атаковала производственные объекты Нафтогаза в Харьковской области дронами, причинив повреждения. Работа объекта остановлена, это 26-я атака на объекты Группы с начала года.