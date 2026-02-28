российские войска ночью атаковали газодобывающий объект на Харьковщине
Киев • УНН
Войска рф ночью ударили по объекту газодобычи на Харьковщине, вызвав значительные разрушения и разгерметизацию оборудования. Работники компании и аварийные бригады оперативно локализовали ситуацию.
Войска рф ударили по объекту газодобычи в Харьковской области, что привело к значительным разрушениям, в частности, разгерметизации оборудования. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, пишет УНН.
Ночью россия ударила по нашему газодобывающему объекту на Харьковщине. Есть серьезные повреждения оборудования, произошла разгерметизация
Он отметил, что работники компании на месте локализовали ситуацию максимально оперативно и профессионально.
По его словам, сейчас на месте находятся подразделения ГСЧС Украины и наши аварийные бригады.
"Координируем работу со всеми службами", - подчеркнул руководитель "Нафтогаза".
Напомним
Армия РФ 24 февраля атаковала производственные объекты Нафтогаза в Харьковской области дронами, причинив повреждения. Работа объекта остановлена, это 26-я атака на объекты Группы с начала года.