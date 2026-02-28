$43.210.00
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 13545 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 18202 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 25227 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 31344 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 43568 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 42584 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 48121 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 45971 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43609 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
российские войска ночью атаковали газодобывающий объект на Харьковщине

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Войска рф ночью ударили по объекту газодобычи на Харьковщине, вызвав значительные разрушения и разгерметизацию оборудования. Работники компании и аварийные бригады оперативно локализовали ситуацию.

российские войска ночью атаковали газодобывающий объект на Харьковщине

Войска рф ударили по объекту газодобычи в Харьковской области, что привело к значительным разрушениям, в частности, разгерметизации оборудования. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, пишет УНН.

Ночью россия ударила по нашему газодобывающему объекту на Харьковщине. Есть серьезные повреждения оборудования, произошла разгерметизация

- говорится в сообщении.

Он отметил, что работники компании на месте локализовали ситуацию максимально оперативно и профессионально.

По его словам, сейчас на месте находятся подразделения ГСЧС Украины и наши аварийные бригады.

"Координируем работу со всеми службами", - подчеркнул руководитель "Нафтогаза".

Напомним

Армия РФ 24 февраля атаковала производственные объекты Нафтогаза в Харьковской области дронами, причинив повреждения. Работа объекта остановлена, это 26-я атака на объекты Группы с начала года.

Ольга Розгон

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Харьковская область
Укргаздобыча
Нафтогаз