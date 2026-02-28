$43.210.00
російські війська вночі атакувала газовидобувний об’єкт на Харківщині

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Війська рф вночі вдарили по об'єкту газовидобутку на Харківщині, спричинивши значні руйнування та розгерметизацію обладнання. Працівники компанії та аварійні бригади оперативно локалізували ситуацію.

російські війська вночі атакувала газовидобувний об’єкт на Харківщині

Війська рф вдарили по об’єкту газовидобутку в Харківській області, що призвело до значних руйнувань, зокрема, розгерметизації обладнання. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, пише УНН.

Вночі росія вдарила по нашому газовидобувному об’єкту на Харківщині. Є серйозні пошкодження обладнання, сталася розгерметизація

- йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що працівники компанії на місці локалізували ситуацію максимально оперативно та професійно.

За його словами, зараз на місці перебувають підрозділи ДСНС України та наші аварійні бригади.

"Координуємо роботу з усіма службами", - наголосив керівник "Нафтогазу".

Нагадаємо

Армія рф 24 лютого атакувала виробничі об'єкти Нафтогазу на Харківщині дронами, спричинивши пошкодження. Роботу об'єкта зупинено, це 26-та атака на об'єкти Групи з початку року.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Харківська область
Укргазвидобування
Нафтогаз України