российские БПЛА атаковали Киевскую область: обломки повредили окна дома, упали на детсад

07:31 • 8326 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 15509 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 23480 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 39102 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 38218 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 61181 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33239 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 54428 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 54104 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 22034 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января05:06
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИД06:26
публикации
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
21 января, 12:43
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 54433 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:55
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 54110 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Олег Кипер
Ларс Лёкке Расмуссен
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Кривой Рог
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года21 января, 23:40
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части21 января, 18:19
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней21 января, 15:49
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46
российские БПЛА атаковали Киевскую область: обломки повредили окна дома, упали на детсад

Киев • УНН

 • 6 просмотра

22 января российские оккупанты атаковали Киевскую область, зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА в нескольких общинах. В Вышгородском районе повреждены окна жилого дома, обломки упали на территорию детсада.

российские БПЛА атаковали Киевскую область: обломки повредили окна дома, упали на детсад

В четверг, 22 января, российские оккупанты атаковали Киевскую область - в нескольких общинах области зафиксированы последствия падения обломков вражеских БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Подробности

В Вышгородском районе взрывной волной повреждены окна жилого частного дома. Пострадавших нет.

Также обломки упали на территорию детского сада. Персонал и дети в этот момент находились в укрытии - это спасло жизни. Повреждений нет. Службы продолжают обследование и фиксацию последствий атаки

- заявил Калашник.

Напомним

В ночь на 22 января россияне атаковали мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Один из дронов попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации.

Впоследствии начальник Одесской ОВА сообщил, что в результате атаки погиб юноша 2009 года рождения.

Также УНН сообщал, что в ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Днепропетровская область
Павлоград
Кривой Рог