российские БПЛА атаковали Киевскую область: обломки повредили окна дома, упали на детсад

В четверг, 22 января, российские оккупанты атаковали Киевскую область - в нескольких общинах области зафиксированы последствия падения обломков вражеских БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Подробности

В Вышгородском районе взрывной волной повреждены окна жилого частного дома. Пострадавших нет.

Также обломки упали на территорию детского сада. Персонал и дети в этот момент находились в укрытии - это спасло жизни. Повреждений нет. Службы продолжают обследование и фиксацию последствий атаки - заявил Калашник.

Напомним

В ночь на 22 января россияне атаковали мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Один из дронов попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации.

Впоследствии начальник Одесской ОВА сообщил, что в результате атаки погиб юноша 2009 года рождения.

Также УНН сообщал, что в ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.