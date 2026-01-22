російські БПЛА атакували Київщину: уламки пошкодили вікна будинку, впали на дитсадок

У четвер, 22 січня, російські окупанти атакували Київщину - у кількох громадах області зафіксовані наслідки падіння уламків ворожих БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Деталі

У Вишгородському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна житлового приватного будинку. Постраждалих немає.

Також уламки впали на територію дитячого садка. Персонал і діти в цей момент перебували в укритті - це врятувало життя. Пошкоджень немає. Служби продовжують обстеження та фіксацію наслідків атаки - заявив Калашник.

Нагадаємо

У ніч на 22 січня росіяни атакували мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Один з дронів влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації.

Згодом начальник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинув юнак 2009 року народження.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.