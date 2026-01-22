$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 15763 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 23693 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 39329 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 38378 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 61367 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33280 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 54537 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 54217 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 22049 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
російські БПЛА атакували Київщину: уламки пошкодили вікна будинку, впали на дитсадок

Київ • УНН

 • 118 перегляди

22 січня російські окупанти атакували Київщину, зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА в кількох громадах. У Вишгородському районі пошкоджено вікна житлового будинку, уламки впали на територію дитсадка.

російські БПЛА атакували Київщину: уламки пошкодили вікна будинку, впали на дитсадок

У четвер, 22 січня, російські окупанти атакували Київщину - у кількох громадах області зафіксовані наслідки падіння уламків ворожих БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Деталі

У Вишгородському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна житлового приватного будинку. Постраждалих немає.

Також уламки впали на територію дитячого садка. Персонал і діти в цей момент перебували в укритті - це врятувало життя. Пошкоджень немає. Служби продовжують обстеження та фіксацію наслідків атаки

- заявив Калашник.

Нагадаємо

У ніч на 22 січня росіяни атакували мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Один з дронів влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації.

Згодом начальник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинув юнак 2009 року народження.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Дніпропетровська область
Павлоград
Кривий Ріг