российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg

Богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах ЕС, пытаются вернуть свое состояние в россию или так называемые дружественные страны, например, в Объединенные Арабские Эмираты. При этом они опасаются национализации бизнеса в рф и чувствуют себя в подвешенном состоянии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Из-за войны в Украине опробованная российскими богачами схема передачи состояния была фактически разрушена. Даже Кипр и Швейцария ввели запрет на предоставление услуг по управлению семейными трастами, в которых граждане россии являются доверенными лицами или бенефициарами.

Двое российских миллиардеров, пожелавших остаться анонимными, заявили агентству, что теперь они могут вести бизнес только в россии и не думать о потенциальной конфискации активов.

Еще один магнат, который попал под санкции и перевез активы в рф, сказал, что он еще не понял, как перестроить работу бизнеса, но он и его семья начали строить новую жизнь в россии.

26 россиян по индексу миллиардеров Bloomberg вместе имеют около 350 миллиардов долларов. Их средний возраст составляет 63 года, а это означает, что то, как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, отразится на экономике и бизнес-секторах, - отмечает агентство.

Среди опасений бизнесменов агентство отмечает нестабильность военной экономики России для бизнеса и риски его потери.

Союзники рф призывают ЕС не конфисковывать российские активы для Украины