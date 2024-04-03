Союзники рф призывают ЕС не конфисковывать российские активы для Украины

Страны, симпатизирующие россии, требуют от ЕС отказаться от любых предположений о массовой конфискации государственных активов москвы, передает УНН со ссылкой на POLITICO.

Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании с целью конфисковать российские государственные активы на сумму более 200 миллиардов евро, которые они иммобилизовали после вторжения в Украину в феврале 2022 года, чтобы помочь усилиям Киева по восстановлению, заявили четыре чиновника.

"Эти страны очень скептически относятся к этой идее", — сказал один из чиновников, пожелавший остаться неизвестным, поскольку переговоры очень деликатны. Проблема в том, что "это создаст прецедент" — иными словами, эти страны будут бояться, что они могут оказаться следующими, кто проиграет.

Издание отмечает, что на данный момент любой план по изъятию замороженных российских активов Европы и использованию денег для помощи Украине отодвинут на второй план. Западные страны ЕС, в частности, яростно сопротивляются этому, опасаясь юридических последствий и потенциальной дестабилизации еврозоны.

Но поскольку Вашингтон и Лондон заинтересованы (в большей степени, поскольку ограниченные бюджеты и запутанная внутренняя политика означают, что другой способ финансирования слабеющих военных усилий Украины, а восстановление является привлекательным вариантом), и этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в следующем месяце, страны, которые не считают владимира путина врагом, не успокаиваются на достигнутом.

Они уже видели, как ЕС выдвинул более ограниченное предложение по снятию прибыли, полученной от инвестирования активов на сумму около 2,5-3 миллиардов евро в год, при этом 90 процентов доходов пойдут на покупку оружия для Украины.

И это также может повлиять на лоббистскую мотивацию этих стран. Они могут не только опасаться прецедента, но и действовать от имени путина, не желая, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя, добавляет издание.

"Я признаю, что русские могли попросить своих друзей поднять этот шум", — сказал высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

Добавим

Если это так, то лоббирование в этих странах будет следовать той же схеме, что и та, что наблюдалась с начала войны в Украине, когда правительства, которые не обязательно выступали в поддержку россии, тем не менее выполняли часть указаний москвы, пишет POLITICO.

Например, Турция, Китай и ОАЭ позволили россии избежать некоторых западных санкций, введенных после начала ее полномасштабного вторжения, придав импульс ее экономике и позволив ей финансировать свою военную машину.

И на протяжении всего конфликта страны Персидского залива выступали в качестве посредников, способствуя обмену пленными между россией и Украиной и выступая посредниками в сделке, позволяющей экспортировать зерно из раздираемой войной страны. Аргумент, приводимый этими странами, заключается в том, что изъятие российских активов может продлить войну и заставить их принять чью-либо сторону вопреки своему желанию.

Эскалация войны и возможность поражения россии противоречат интересам стран Персидского залива, заявил Теодор Карасик, старший советник консалтинговой компании Gulf State Analytics.

"Страны Персидского залива не хотят, чтобы россия развалилась", — сказал он, указывая на свои инвестиции в страну.

Он добавил, что использование российских активов для восстановления Украины может подорвать их стремление играть ведущую роль в послевоенном восстановлении страны.

Издание отмечает, что конфискация может также повлечь за собой юридические проблемы для этих стран. По словам чиновников, знакомых с ходом разбирательства, российские компании уже подали более 100 исков в национальные суды с требованием разблокировать западные активы, которые в настоящее время заморожены в россии.

Есть опасения, что эти судебные разбирательства могут выйти за пределы россии.

москва может подтолкнуть дружественные юрисдикции, такие как Китай и Саудовская Аравия, к атаке на западные активы в их собственных странах, потенциально запятнав их репутацию в глазах международных инвесторов.

Эксперты предполагают, что опасения этих стран о том, что их активы в Европе могут оказаться следующими в очереди на конфискацию, если они впадут в немилость Запада, преувеличены.