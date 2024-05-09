російські бізнесмени повертають свої статки до рф, незважаючи на ризики - Bloomberg

Багаті росіяни, що мають бізнес і активи в країнах ЄС, намагаються повернути свій стан в росію або так звані дружні країни, наприклад, в Об'єднані Арабські Емірати. При цьому вони побоюються націоналізації бізнесу в рф та почуваються у підвішеному стані. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Через війну в Україні випробувана російськими багатіями схема передачі статків була фактично зруйнована. Навіть Кіпр і Швейцарія ввели заборону на надання послуг з управління сімейними трастами, в яких громадяни росії є довіреними особами або бенефіціарами.

Двоє російських мільярдерів, які побажали залишитися анонімними, заявили агентству, що тепер вони можуть вести бізнес лише в росії і не думати про потенційну конфіскацію активів.

Ще один магнат, який потрапив під санкції і перевіз активи до рф, сказав, що він ще не зрозумів, як перебудувати роботу бізнесу, але він і його сім’я почали будувати нове життя в росії.

26 росіян за індексом мільярдерів Bloomberg разом мають близько 350 мільярдів доларів. Їхній середній вік становить 63 роки, а це означає, що те, як і куди вони вирішать передати свої статки в найближчі десятиліття, відобразиться на економіці та бізнес-секторах,