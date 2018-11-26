Россию не будут волновать санкции из-за ситуации в Керченском проливе - Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как пишет издание, Лавров также заявил, что “накануне в Керченском проливе была однозначно провокация Киева” и добавил, что “Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе”.
“... действия Киева в Керченском проливе нарушили ключевые положения международного права. Киев действовал в Керченском проливе опасными методами, маневрирования создавало угрозы для нормального движения судов”, — цитирует издание слова министра.
Лавров добавил, что “Россия проводит инспекции судов в Азовском море в полном соответствии с международными договоренностями”. Он также заявил, что “Россия призывает западных спонсоров Киева унять тех, кто пытается получить политические очки перед президентскими выборами в Украине”.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.