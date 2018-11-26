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Росія не зважатиме на санкції через ситуацію в Керченській протоці - Лавров

Росія не зважатиме на санкції через ситуацію в Керченській протоці - Лавров

Київ • УНН

 • 12820 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Росію вже не хвилюють можливі санкції через ситуацію в Керченській протоці. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Як пише видання, Лавров також заявив, що "напередодні в Керченській протоці була однозначно провокація Києва" і додав, що "Росію вже не хвилюють можливі санкції через ситуацію в Керченській протоці".

"...дії Києва в Керченській протоці порушили ключові положення міжнародного права. Київ діяв в Керченській протоці небезпечними методами, маневрування створювало загрози для нормального руху суден", - цитує видання слова міністра.

Лавров додав, що "Росія проводить інспекції судів в Азовському морі в повній відповідності з міжнародними домовленостями". Він також заявив, що "Росія закликає західних спонсорів Києва вгамувати тих, хто намагається отримати політичні бали перед президентськими виборами в Україні".

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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