Росія не зважатиме на санкції через ситуацію в Керченській протоці - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Росію вже не хвилюють можливі санкції через ситуацію в Керченській протоці. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як пише видання, Лавров також заявив, що "напередодні в Керченській протоці була однозначно провокація Києва" і додав, що "Росію вже не хвилюють можливі санкції через ситуацію в Керченській протоці".
"...дії Києва в Керченській протоці порушили ключові положення міжнародного права. Київ діяв в Керченській протоці небезпечними методами, маневрування створювало загрози для нормального руху суден", - цитує видання слова міністра.
Лавров додав, що "Росія проводить інспекції судів в Азовському морі в повній відповідності з міжнародними домовленостями". Він також заявив, що "Росія закликає західних спонсорів Києва вгамувати тих, хто намагається отримати політичні бали перед президентськими виборами в Україні".
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.