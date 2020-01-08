СНБО: на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, предварительно было 11 украинцев

КИЕВ. 8 января. УНН. На борту пассажирского самолета авиакомпании "МАУ", потерпевшего крушение в Иране, было 11 граждан Украины - двое из них пассажиры и 9 из них - члены экипажа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает УНН.