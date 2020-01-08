РНБО: на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, попередньо було 11 українців

КИЇВ. 8 січня. УНН. На борту пасажирського літака авіакомпанії "МАУ", який зазнав аварії в Ірані, було 11 громадян України - двоє з них пасажири і 9 з них - члени екіпажу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби РНБО, передає УНН.