Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 17014 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 31203 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 34544 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 43488 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 41837 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41776 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56592 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47280 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40636 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
рф ударила по агрофирме на Сумщине - две женщины погибли, одна травмирована

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Армия рф нанесла удар по Ямпольской общине Сумской области, уничтожив двухэтажное здание агрофирмы. Предварительно, две женщины погибли, еще одна травмирована.

рф ударила по агрофирме на Сумщине - две женщины погибли, одна травмирована
Фото: ГСЧС Украины

Армия рф нанесла удар по территории Ямпольской общины Сумской области. Уничтожено двухэтажное здание агрофирмы, предварительно, погибли две женщины, еще одна травмирована. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Подробности

В Сумской области враг нанес удары по аграрному предприятию. Спасатели проводят аварийно-поисковые работы. Удары были нанесены по территории Ямпольской общины. Уничтожено двухэтажное здание агрофирмы, а также взрывной волной выбиты окна в 5-ти жилых домах граждан. Предварительно, погибли две женщины, еще одна травмирована - говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекались кинологические расчеты ГСЧС. Из-за угрозы повторных атак, спасатели вынуждены приостанавливать работы и следовать в безопасное место.

Напомним

В ночь на 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область, ранения получил мужчина.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Сумская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр (город)