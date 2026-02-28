рф ударила по агрофирме на Сумщине - две женщины погибли, одна травмирована
Киев • УНН
Армия рф нанесла удар по Ямпольской общине Сумской области, уничтожив двухэтажное здание агрофирмы. Предварительно, две женщины погибли, еще одна травмирована.
Армия рф нанесла удар по территории Ямпольской общины Сумской области. Уничтожено двухэтажное здание агрофирмы, предварительно, погибли две женщины, еще одна травмирована. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Подробности
В Сумской области враг нанес удары по аграрному предприятию. Спасатели проводят аварийно-поисковые работы. Удары были нанесены по территории Ямпольской общины. Уничтожено двухэтажное здание агрофирмы, а также взрывной волной выбиты окна в 5-ти жилых домах граждан. Предварительно, погибли две женщины, еще одна травмирована - говорится в сообщении.
К поисковым работам привлекались кинологические расчеты ГСЧС. Из-за угрозы повторных атак, спасатели вынуждены приостанавливать работы и следовать в безопасное место.
Напомним
В ночь на 29 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и область, ранения получил мужчина.