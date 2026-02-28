рф вдарила по агрофірмі на Сумщині - дві жінки загинули, одна травмована

Фото: ДСНС України

Армія рф завдала удару по території Ямпільської громади Сумської області. Знищено двоповерхову будівлю агрофірми, попередньо, загинуло дві жінки, ще одну травмовано. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

На Сумщині ворог наніс удари по аграрному підприємству. Рятувальники проводять аварійно-пошукові роботи. Удари було нанесено по території Ямпільської громади. Знищено двоповерхову будівлю агрофірми, а також вибуховою хвилею вибито вікна в 5-ти житлових будинках громадян. Попередньо, загинуло дві жінки, ще одну травмовано - йдеться в повідомленні.

До пошукових робіт залучалися кінологічні розрахунки ДСНС. Через загрози повторних атак, рятувальники змушені призупиняти роботи та слідувати в безпечне місце.

Нагадаємо

У ніч на 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро і область, поранення отримав чоловік.