рф пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами: ISW об атаке 7 февраля
россия пыталась отвлечь украинскую противовоздушную оборону комбинацией ракетных ударов, чтобы помочь другим видам вооружений достичь своих целей.
В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C
Январь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений, согласно данным Службы изменения климата ЕС Copernicus, с температурой на 1,7°C выше доиндустриального среднего показателя для этого месяца, что ставит мир на путь к превышению предела потепления на 1,5°C примерно к 2030 году.
Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС по освобождению заключенных и других уступок как условия прекращения огня.
Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА
Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе нанесли авиаудары по Табаевке, ранения получили двое местных жителей.
Великобритания продлевает беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года
Великобритания продолжает беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года.
"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине
Несмотря на задержку, были надежды, что пакет помощи для Украины и Израиля в Сенате наконец сдвинется с места.
Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА
Российская армия обстреляла 20 населенных пунктов в Запорожской области, атаковала 67 беспилотниками, о жертвах не сообщается.
В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок
В результате российского обстрела Селидово в Донецкой области погиб по меньшей мере 1 человек, еще 7 получили ранения, в том числе ребенок, после того, как город был обстрелян 7 раз за ночь.
В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за попадания произошел пожар на территории промпредприятия в Николаеве - ОВА
Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских ударных беспилотника типа "шахед", которые ночью атаковали Николаевскую область, вызвав пожар на промышленном объекте в Николаеве.
По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА
Три человека получили ранения в Херсонской области на фоне 60 обстрелов региона российскими войсками.