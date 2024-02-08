рф пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами: ISW об атаке 7 февраля

россия пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами по Украине 7 февраля, чтобы помочь более мощным ракетам достичь намеченных целей. Такое предположение высказали аналитики в очередном отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Пакет ударов 7 февраля символизирует постоянную гонку инноваций и адаптации в сфере авиации, в которой участвуют россия и Украина. Украинской ПВО удалось сбить большинство крылатых ракет Х-101/555/55 и беспилотников "шахед", что может свидетельствовать о том, что российские силы выпускали ракеты серии Х-101 и "шахеды", чтобы отвлечь украинскую ПВО - говорится в отчете.

Аналитики указывают, что вместо этого украинские войска не сбили ни одной из крылатых ракет Х-22, баллистических ракет "Искандер-М" и ракет "земля-воздух" С-300.

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"российские силы, возможно, специально разработали этот ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую ПВО с помощью комбинации Х-101 и "шахед" с намерением помочь другим ракетам достичь намеченных целей. Неподтвержденные сообщения об ударах 3М22 "Циркон" также заслуживают внимания, поскольку "Цирконы" обычно обстреливаются с кораблей ВМФ по другим судам или береговым целям, поэтому российским войскам, возможно, пришлось адаптировать пусковые установки "Циркон" для поражения целей, находящихся в глубине материка", - отмечается в отчете.

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Кроме того, аналитики отмечают, что российские силы, похоже, интегрировали северокорейские ракеты в свои ударные пакеты, которые украинским силам, возможно, было труднее обнаружить и сбить.

Ранее ISW оценивало, что россия экспериментирует с пакетами ударов, которые она может нанести по Украине, чтобы достичь максимального желаемого эффекта, и что Украина в ответ продолжает усилия по адаптации и ответу на новые пакеты ударов России.

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