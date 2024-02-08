рф пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами: ISW об атаке 7 февраля

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  112597 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  131163 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  163232 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  217479 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  239698 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  225191 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  248410 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  253577 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209357 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189491 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

рф пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами: ISW об атаке 7 февраля

россия пыталась отвлечь украинскую противовоздушную оборону комбинацией ракетных ударов, чтобы помочь другим видам вооружений достичь своих целей.

Война •   •  9135 просмотра
рф пыталась отвлечь украинскую ПВО комбинированными ударами: ISW об атаке 7 февраля

В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C

Январь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений, согласно данным Службы изменения климата ЕС Copernicus, с температурой на 1,7°C выше доиндустриального среднего показателя для этого месяца, что ставит мир на путь к превышению предела потепления на 1,5°C примерно к 2030 году.

Новости Мира •   •  7204 просмотра
В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C

Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС по освобождению заключенных и других уступок как условия прекращения огня.

Новости Мира •   •  8805 просмотра
Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе

Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА

Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе нанесли авиаудары по Табаевке, ранения получили двое местных жителей.

Война •   •  13731 просмотра
Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА

Великобритания продлевает беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

Великобритания продолжает беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года.

Война •   •  13669 просмотра
Великобритания продлевает беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине

Несмотря на задержку, были надежды, что пакет помощи для Украины и Израиля в Сенате наконец сдвинется с места.

Политика •   •  11991 просмотра
"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине

Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА

Российская армия обстреляла 20 населенных пунктов в Запорожской области, атаковала 67 беспилотниками, о жертвах не сообщается.

Война •   •  15291 просмотра
Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА

В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок

В результате российского обстрела Селидово в Донецкой области погиб по меньшей мере 1 человек, еще 7 получили ранения, в том числе ребенок, после того, как город был обстрелян 7 раз за ночь.

Война •   •  15480 просмотра
В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок

В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за попадания произошел пожар на территории промпредприятия в Николаеве - ОВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских ударных беспилотника типа "шахед", которые ночью атаковали Николаевскую область, вызвав пожар на промышленном объекте в Николаеве.

Война •   •  14878 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за попадания произошел пожар на территории промпредприятия в Николаеве - ОВА

По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА

Три человека получили ранения в Херсонской области на фоне 60 обстрелов региона российскими войсками.

Война •   •  18842 просмотра
По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА