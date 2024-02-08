рф намагалася відволікти українську ППО комбінованими ударами: ISW про атаку 7 лютого
Київ • УНН
росія намагалася відволікти українську протиповітряну оборону комбінацією ракетних ударів, щоб допомогти іншим видам озброєнь досягти своїх цілей.
росія намагалася відволікти українську ППО комбінованими ударами по Україні 7 лютого, щоб допомогти потужнішим ракетам досягти намічених цілей. Таке припущення висловили аналітики у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
Пакет ударів 7 лютого символізує постійну гонитву інновацій та адаптації у сфері авіації, в якій беруть участь росія та Україна. Українській ППО вдалося збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників "шахед", що може свідчити про те, що російські сили випускали ракети серії Х-101 і "шахеди", щоб відволікти українську ППО
Аналітики вказують, що натомість українські війська не збили жодної з крилатих ракет Х-22, балістичних ракет "Іскандер-М" і ракет "земля-повітря" С-300.
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"російські сили, можливо, спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відволікти українську ППО за допомогою комбінації Х-101 та "шахед" із наміром допомогти іншим ракетам досягти намічених цілей. Непідтверджені повідомлення про удари 3М22 "Циркон" також заслуговують на увагу, оскільки "Циркони" зазвичай обстрілюються з кораблів ВМФ по інших судах або берегових цілях, тому російським військам, можливо, довелося адаптувати пускові установки "Циркон" для поразки цілей, що знаходяться в глибині материка", - зазначається у звіті.
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Крім того, аналітики зазначають, що російські сили, схоже, інтегрували північнокорейські ракети у свої ударні пакети, які українським силам, можливо, було важче виявити та збити.
Раніше ISW оцінювало, що росія експериментує з пакетами ударів, які вона може завдати по Україні, щоб досягти максимального бажаного ефекту, і що Україна у відповідь продовжує зусилля з адаптації та відповіді на нові пакети ударів росії.
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