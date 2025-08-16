рф отличная страна с точки зрения бизнеса, хотел бы иметь с ней отношения - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о прекрасных отношениях с путиным и желании иметь бизнес-отношения с рф. Он отметил, что США стали самой желанной страной для сделок.
Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда имел прекрасные отношения с российским диктатором владимиром путиным. Также он добавил, что рф прекрасная страна с точки зрения бизнеса и он хотел бы с ней иметь отношения. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с путиным, передает УНН.
У нас была очень продуктивная встреча, мы договорились по большинству тем и большинство из них были значительными...Несколько человек, которые являются важными, я им позвонил, в частности, Зеленскому
Трамп заявил, что США стали за короткое время самой желанной страной в мире и все хотят с ними заключать соглашения.
Мы добились огромного прогресса сегодня. Я всегда имел прекрасные отношения с путиным. У нас было много сложных встреч и хороших встреч. Иногда нам было сложно найти общий язык по некоторым вопросам, но мне кажется, что он понял и он все видит...Но с точки зрения бизнеса - это прекрасная страна и я бы хотел с ней иметь отношения, когда это все прекратится
Дополнение
Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".
российский диктатор владимир путин сказал, что имеет прекрасный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.
путин также заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США.
Кроме того, путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске.
Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершился.
Запланированный обед между американской и российской делегациями был отменен.