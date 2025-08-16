рф отличная страна с точки зрения бизнеса, хотел бы иметь с ней отношения - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда имел прекрасные отношения с российским диктатором владимиром путиным. Также он добавил, что рф прекрасная страна с точки зрения бизнеса и он хотел бы с ней иметь отношения. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с путиным, передает УНН.

У нас была очень продуктивная встреча, мы договорились по большинству тем и большинство из них были значительными...Несколько человек, которые являются важными, я им позвонил, в частности, Зеленскому - сказал Трамп.

Трамп заявил, что США стали за короткое время самой желанной страной в мире и все хотят с ними заключать соглашения.

Мы добились огромного прогресса сегодня. Я всегда имел прекрасные отношения с путиным. У нас было много сложных встреч и хороших встреч. Иногда нам было сложно найти общий язык по некоторым вопросам, но мне кажется, что он понял и он все видит...Но с точки зрения бизнеса - это прекрасная страна и я бы хотел с ней иметь отношения, когда это все прекратится - заявил Трамп.

Дополнение

Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".

российский диктатор владимир путин сказал, что имеет прекрасный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

путин также заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США.

Кроме того, путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске.

Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершился.

Запланированный обед между американской и российской делегациями был отменен.