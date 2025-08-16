$41.450.06
23:06 • 4522 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 11456 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 12753 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 12196 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 16498 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
рф отличная страна с точки зрения бизнеса, хотел бы иметь с ней отношения - Трамп

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о прекрасных отношениях с путиным и желании иметь бизнес-отношения с рф. Он отметил, что США стали самой желанной страной для сделок.

рф отличная страна с точки зрения бизнеса, хотел бы иметь с ней отношения - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда имел прекрасные отношения с российским диктатором владимиром путиным. Также он добавил, что рф прекрасная страна с точки зрения бизнеса и он хотел бы с ней иметь отношения. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с путиным, передает УНН.

У нас была очень продуктивная встреча, мы договорились по большинству тем и большинство из них были значительными...Несколько человек, которые являются важными, я им позвонил, в частности, Зеленскому

- сказал Трамп.

Трамп заявил, что США стали за короткое время самой желанной страной в мире и все хотят с ними заключать соглашения.

Мы добились огромного прогресса сегодня. Я всегда имел прекрасные отношения с путиным. У нас было много сложных встреч и хороших встреч. Иногда нам было сложно найти общий язык по некоторым вопросам, но мне кажется, что он понял и он все видит...Но с точки зрения бизнеса - это прекрасная страна и я бы хотел с ней иметь отношения, когда это все прекратится

- заявил Трамп.

Дополнение

Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".

российский диктатор владимир путин сказал, что имеет прекрасный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

путин также заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США.

Кроме того, путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске.

Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершился.

Запланированный обед между американской и российской делегациями был отменен.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты