рф чудова країна з точки зору бізнесу, хотів би з нею мати відносини - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що завжди мав чудові відносини з російським диктатором володимиром путіним. Також він додав, що рф чудова країна з точки зору бізнесу й він хотів би з нею мати відносини. Про це він сказав під час спільної пресконференції з путіним, передає УНН.

У нас була дуже продуктивна зустріч, ми домовилися з більшості тем й більшість з них були значними...Декілька людей, які є важливими, я їм зателефонував, зокрема, Зеленському - сказав Трамп.

Трамп заявив, що США стали за короткий час найбажанішою країною в світі й всі хочуть з ними укладати угоди.

Ми зробили величезний прогрес сьогодні. Я завжди мав чудові відносини з путіним. У нас було багато складних зустрічей і хороших зустрічей. Інколи нам було складно порозумітися з деяких питань, але мені здається, що він зрозумів й він все бачить...Але з точки зору бізнесу - це чудова країна і я б хотів з нею мати відносини, коли це все припиниться - заявив Трамп.

Доповнення

Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США.

Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.

Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершився.

Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.