23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
рф чудова країна з точки зору бізнесу, хотів би з нею мати відносини - Трамп

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про чудові відносини з путіним та бажання мати бізнес-відносини з РФ. Він зазначив, що США стали найбажанішою країною для угод.

рф чудова країна з точки зору бізнесу, хотів би з нею мати відносини - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що завжди мав чудові відносини з російським диктатором володимиром путіним. Також він додав, що рф чудова країна з точки зору бізнесу й він хотів би з нею мати відносини. Про це він сказав під час спільної пресконференції з путіним, передає УНН.

У нас була дуже продуктивна зустріч, ми домовилися з більшості тем й більшість з них були значними...Декілька людей, які є важливими, я їм зателефонував, зокрема, Зеленському

- сказав Трамп.

Трамп заявив, що США стали за короткий час найбажанішою країною в світі й всі хочуть з ними укладати угоди.

Ми зробили величезний прогрес сьогодні. Я завжди мав чудові відносини з путіним. У нас було багато складних зустрічей і хороших зустрічей. Інколи нам було складно порозумітися з деяких питань, але мені здається, що він зрозумів й він все бачить...Але з точки зору бізнесу - це чудова країна і я б хотів з нею мати відносини, коли це все припиниться

- заявив Трамп.

Доповнення

Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США.

Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.

Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершився.

Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки