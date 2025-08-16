рф чудова країна з точки зору бізнесу, хотів би з нею мати відносини - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про чудові відносини з путіним та бажання мати бізнес-відносини з РФ. Він зазначив, що США стали найбажанішою країною для угод.
Президент США Дональд Трамп заявив, що завжди мав чудові відносини з російським диктатором володимиром путіним. Також він додав, що рф чудова країна з точки зору бізнесу й він хотів би з нею мати відносини. Про це він сказав під час спільної пресконференції з путіним, передає УНН.
У нас була дуже продуктивна зустріч, ми домовилися з більшості тем й більшість з них були значними...Декілька людей, які є важливими, я їм зателефонував, зокрема, Зеленському
Трамп заявив, що США стали за короткий час найбажанішою країною в світі й всі хочуть з ними укладати угоди.
Ми зробили величезний прогрес сьогодні. Я завжди мав чудові відносини з путіним. У нас було багато складних зустрічей і хороших зустрічей. Інколи нам було складно порозумітися з деяких питань, але мені здається, що він зрозумів й він все бачить...Але з точки зору бізнесу - це чудова країна і я б хотів з нею мати відносини, коли це все припиниться
Доповнення
Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".
російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.
путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США.
Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.
Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершився.
Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.