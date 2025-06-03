рф отказывается от идеи турецкого хаба для доступа на газовый рынок Европы, несмотря на поддержку путина ранее - Bloomberg

Российское ПАО "Газпром" негласно отложило планы по созданию нового газораспределительного хаба в Турции, проект которого публично расхваливал глава кремля владимир путин, закрыв дверь потенциальной возможности вернуть себе позиции на европейских рынках, утраченные после вторжения рф в Украину, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На фоне того, как трубопроводы "Северного потока" (Nord Stream) в Германии вышли из строя, а транзит газа через Украину завершился в 2024 году, "Газпром" изучал Турцию - уже подключенную к двум крупным российским трубопроводам - как путь обратно в Европу, которая раньше была его крупнейшим экспортным рынком, пишет издание. Но после нескольких месяцев рассмотрения вариантов "компания пришла к выводу, что это нецелесообразно, и в значительной степени остановила работу", сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Результат закрыл возможность для "Газпрома" восстановить хотя бы часть поставок газа в Европу, которые раньше приносили около 8 миллиардов долларов дохода в месяц. Однако некоторые в компании изначально скептически относились к тому, что турецкий план сработает, говорят источники.

"Несмотря на то, что глава кремля владимир путин публично расхваливал это предложение еще в октябре, оно всегда сталкивалось со значительными проблемами", пишет издание. У Турции нет свободных экспортных трубопроводных мощностей в Южную Европу, и Анкара не хотела позволять "Газпрому" совместно продавать газ, ограничивая влияние россии на хаб, говорят люди. Европейский Союз также продвигает предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года.

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В октябре 2022 года, всего через несколько недель после загадочного взрыва трубопроводов "Северный поток", путин впервые озвучил идею создания газораспределительного хаба в Турции. Поскольку энергетическое влияние кремля в регионе стремительно сокращается, он изложил план, согласно которому Турция однажды получит потоки, равные мощности поврежденного трубопровода "Северный поток", около 55 миллиардов кубометров в год. Проект потребовал бы дорогостоящих дополнительных трубопроводов через Черное море, но будет "экономически жизнеспособным" и более безопасным, чем другие европейские маршруты, сказал он.

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Идея турецкого хаба не исходила от "Газпрома" и, возможно, родилась в политических кругах, близких к кремлю, сказали люди, знакомые с этим вопросом. Менеджеры компании изначально были удивлены, услышав, как путин публично продвигает эту концепцию, сказал один человек. Тем не менее, экспортное подразделение газового гиганта начало активно работать над планом.

Для некоторых сотрудников государственного российского газового гиганта, особенно тех, кто работает в торговом подразделении "Газпром экспорт", идея турецкого хаба, казалось, предлагала новый старт и способ занять себя после потери такой большой части международного рынка компании, сказал один человек. Предложение также получило поддержку в Турции, которая стремится стать региональным центром торговли газом со своим собственным индексом цен.

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Тем не менее, несмотря на интерес Анкары и заверения москвы в 2022 и 2023 годах, что переговоры займут всего несколько месяцев, проект не продвинулся, пишет издание.

По мере того, как "Газпром" изучал детали предложения, он все больше терял интерес. Согласно первоначальным обсуждениям, Турция планировала продавать газ, поставляемый на хаб, сама, а "Газпром" выступал только в качестве поставщика, сообщили люди, знакомые с переговорами. По их словам, российская компания не хотела давать Турции такой большой контроль.

Один человек сказал, что пропускная способность турецких трубопроводов в Грецию и Болгарию, являющихся членами ЕС, слишком ограничена для обработки значительных дополнительных поставок. Такой ограниченный потенциал для трансграничных потоков подрывает перспективу полномасштабного турецкого хаба с собственным индексом цен, сказал этот человек.

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В прошлом году на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом путин повторил, что турецкая идея все еще на повестке дня и поможет создать "сбалансированные механизмы ценообразования" для российского газа. Однако уже появились признаки того, что амбиции сбавляются, поскольку он ранее исключил хранение больших объемов российского газа в Турции, что является предпосылкой для крупного хаба, пишет издание.

Руководители "Газпрома" давно прекратили обсуждать турецкий хаб как внутри страны, так и на встречах с правительственными чиновниками страны, сообщили люди.

Позиция Турции в отношении планов по газовому хабу не изменилась, и она по-прежнему готова сотрудничать с россией в рамках совместного предприятия для этой инициативы, согласно турецкому чиновнику, знакомому с этим вопросом, который говорил на условиях анонимности, поскольку обсуждения являются частными. Однако, как признал чиновник, процесс был отложен на некоторое время.

Откладывание проекта не влияет на текущий бизнес "Газпрома" с Турцией, которая остается одним из крупнейших покупателей его газа. Тем не менее, это показывает, что у россии, некогда крупнейшего поставщика трубопроводного газа в Европу, мало возможностей вернуть себе влияние в регионе в нынешнем политическом климате, отмечает Bloomberg.

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