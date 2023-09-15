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В Турции отложили строительство "газового хаба" из-за "управленческих проблем"

В Турции отложили строительство "газового хаба" из-за "управленческих проблем"

Киев • УНН

 • 266760 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Стремление россии создать "газовый хаб" в Турции, чтобы заменить утраченные продажи в Европу, столкнулось с задержками из-за разногласий относительно того, кто должен им управлять. Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с проектом, пишет УНН.

Детали 

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что план создания газового хаба был отложен, поскольку москва и Анкара имеют разногласия по вопросу того, кто будет им владеть и управлять. 

“Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом”, — сказал источник на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к подконтрольному кремлю газовому гиганту “Газпром”, признал наличие “проблемы” с вопросами управления.

В июле российский диктатор владимир путин заявил, что газовый хаб все еще стоит на повестке дня, и россия хочет создать электронную площадку для продажи газа в Турции.

На встрече со своим турецким президентом Тайипом Эрдоганом 4 сентября Путин заявил, что "Газпром" передал турецкой энергетической компании BOTAS дорожную карту для хаба.

По его словам, речь идет о создании совместной рабочей группы, разработке законодательной базы и “схемы торговли и передачи закупленного газа”.

Дополнение 

россия рассматривает хаб как способ изменить маршрут своего экспорта газа сейчас, когда европейские страны резко сократили закупки. Она надеется продать часть газа через Турцию странам, которые не желают покупать напрямую у России.

Сейчас москва поставляет газ в Турцию через трубопроводы “Голубой поток” и “Турецкий поток” через Черное море. Газ через Турецкий поток также идет на дальнейший экспорт в Южную и Восточную Европу, включая Венгрию, Грецию, Боснию и Герцеговину, Румынию и Сербию.

Некоторые западные столицы обеспокоены тем, что любой турецкий газовый хаб, который включает российский газ, может позволить москве маскировать экспорт, который подпадает под санкции Запада из-за его действий в Украине, смешивая топливо с топливом из других источников.

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