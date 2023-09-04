Частка російської нафти в ЄС за два роки зменшилась майже в 15 разів, а торгівля вугіллям - припинилась

Деталі

Торгівля ЄС з росією сильно постраждала від початку російського вторгнення в Україну. ЄС запровадив низку обмежень на імпорт та експорт низки товарів, які стали більш помітними в останні місяці. Вартість експорту до росії впала на 61 % у період з лютого 2022 року по червень 2023 року, тоді як імпорт з росії за цей період впав на 84 %. Ці події призвели до того, що дефіцит торгівлі ЄС з росією, який сягнув піку у 18,5 млрд євро в березні 2022 року, з березня 2023 року наблизився до нуля.

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Для імпорту нікелю не було жодних обмежень, але і тут імпорт значно скоротився. Імпорт природного газу зменшився через підрив газопроводу "Північний потік". За результатами на кінець червня 2023 року обсяг імпортованої країнами Євросоюзу російської нафти знизився з 29,2% (2021 року) до 2,3%, газу - з 38,5% до 12,9%. Імпорт вугілля впав до нуля у 2023 році.

Частка росії в імпорті добрив за межі ЄС знизилася з 28 % у другому кварталі 2021 року до 19 % у другому кварталі 2023 року.

Доповнення

З 5 лютого Європейський Союз ввів ембарго на морський імпорт російських нафтопродуктів. Відповідно до рішення ЄС під ембарго потрапляють дизель, бензин, мазут тощо. Ембарго не застосовується до нафтопродуктів що постачаються до Болгарії (до кінця 2024 року), Хорватії (тільки газойль, до кінця 2023 року) та країн Євросоюзу, у яких немає виходу до моря.

Деякі з ключових союзників України розглядають питання майже повного ембарго на експорт до рф, як інструмент тиску на кремль. Проте це може викликати гострі дискусії в рамках ЄС через зменшення власних ринків збуту та можливість симетричних дій кремля, пише Bloomberg.

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