Доля российской нефти в ЕС за два года уменьшилась почти в 15 раз, а торговля углем - прекратилась

Детали

Торговля ЕС с россией сильно пострадала от начала российского вторжения в Украину. ЕС ввел ряд ограничений на импорт и экспорт ряда товаров, которые стали более заметными в последние месяцы. Стоимость экспорта в россию упала на 61 % в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года, тогда как импорт из россии за этот период упал на 84 %. Эти события привели к тому, что дефицит торговли ЕС с россией, который достиг пика в 18,5 млрд евро в марте 2022 года, с марта 2023 года приблизился к нулю.

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Для импорта никеля не было никаких ограничений, но и здесь импорт значительно сократился. Импорт природного газа уменьшился из-за подрыва газопровода "Северный поток". По результатам на конец июня 2023 года объем импортируемой странами Евросоюза российской нефти снизился с 29,2% (в 2021 году) до 2,3%, газа - с 38,5% до 12,9%. Импорт угля упал до нуля в 2023 году.

Доля россии в импорте удобрений за пределы ЕС снизилась с 28 % во втором квартале 2021 года до 19 % во втором квартале 2023 года.

Дополнение

С 5 февраля Европейский Союз ввел эмбарго на морской импорт российских нефтепродуктов. В соответствии с решением ЕС под эмбарго попадают дизель, бензин, мазут и тому подобное. Эмбарго не применяется к нефтепродуктам поставляемых в Болгарию (до конца 2024 года), Хорватию (только газойль, до конца 2023 года) и страны Евросоюза, у которых нет выхода к морю.

Некоторые из ключевых союзников Украины рассматривают вопрос почти полного эмбарго на экспорт в рф, как инструмент давления на кремль. Однако это может вызвать острые дискуссии в рамках ЕС из-за уменьшения собственных рынков сбыта и возможность симметричных действий кремля, пишет Bloomberg.

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