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Казахстан закуповує танкери, шукаючи альтернативу основному шляху експорту нафти через росію - Bloomberg

Казахстан закуповує танкери, шукаючи альтернативу основному шляху експорту нафти через росію - Bloomberg

Київ • УНН

 • 466074 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Казахстан купує танкери для перевезення своєї нафти через Каспійське і Чорне моря, що є останньою ознакою того, що найбільший виробник нафти в Центральній Азії шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через росію, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Підрозділ державної АТ "НК "КазМунайГаз" уже придбав два танкери дедвейтом 8 тис. тонн кожен (відносно невеликі судна за мірками нафтової галузі) для перевезення нафти через Каспійське море, повідомив заступник міністра енергетики країни Єрлан Аккенженов. За його словами, для роботи в Чорному морі планується придбати ще два судна дедвейтом 80 000 тонн кожне - один із найпоширеніших розмірів вантажних суден.

Казахстан вивчає ці альтернативи, попри те, що Каспійський трубопровідний консорціум, що проходить через росію, залишається найбільш вигідним маршрутом для експорту нафти з країни, сказав Аккенженов. За його словами, іншим видам транспорту "складно конкурувати" з КТК.

За словами Аккенженова, цього року Казахстан уже експортував 300 000 тонн нафти через Каспійське море і трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан, який проходить з Азербайджану до Туреччини, і планує відправити загалом близько 1,5 мільйона тонн нафти цього року. Це лише мала частина експорту КТК, який станом на 18 серпня цього року становив 40,5 млн тонн переважно казахстанської нафти, ідеться на сайті консорціуму.

Країна також має можливість збільшити експорт нафти до Китаю до 6,5 мільйона тонн на рік з 1 мільйона, запланованих до відправлення цього року. "Це залежатиме від економічних інтересів виробників", - сказав Аккенженов.

"Ми також прагнемо відновити і збільшити експорт нафтопродуктів до Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану і Європи", - сказав Аккенженов.

Казахстан уже відправляє мазут до Євросоюзу, зазначив він.

Через збої в енергопостачанні запланований видобуток нафти в Казахстані цього року скоротився до 89 мільйонів тонн з початкового плану в 90,5 мільйона тонн, сказав Аккенженов. За його словами, країна планує транзитом 10 мільйонів тонн російської нафти до Китаю цьогоріч і 2024 року.

Доповнення

Минулого року Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), повідомляє видання, відправив близько 80% казахстанської нафти на експорт, доставляючи нафту наземним трубопроводом з основних родовищ країни на чорноморський танкерний термінал недалеко від російського порту новоросійськ.

Нафта з терміналу стає дедалі важливішою альтернативою постачань російської нафти в Європу після вторгнення на Україну. Однак перебої в роботі терміналу навесні та влітку 2022 року змусили Казахстан тимчасово обмежити видобуток нафти, пише видання.

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