Казахстан закупает танкеры, ищя альтернативу основному пути экспорта нефти через россию - Bloomberg

ukru
15:57 • 31142 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 71324 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 90086 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 72296 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 73776 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106958 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129570 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163359 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194842 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137121 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 33741 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 28482 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103381 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 90307 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 74102 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163359 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194842 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137853 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144589 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181289 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 18815 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 74102 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118228 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154145 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161133 просмотра
Актуальное
Казахстан закупает танкеры, ищя альтернативу основному пути экспорта нефти через россию - Bloomberg

Казахстан закупает танкеры, ищя альтернативу основному пути экспорта нефти через россию - Bloomberg

Киев • УНН

 • 466071 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Казахстан покупает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря, что является последним признаком того, что крупнейший производитель нефти в Центральной Азии ищет альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через россию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Подразделение государственной АО "НК "КазМунайГаз" уже приобрело два танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый (относительно небольшие суда по меркам нефтяной отрасли) для перевозки нефти через Каспийское море, сообщил заместитель министра энергетики страны Ерлан Аккенженов. По его словам, для работы в Черном море планируется приобрести еще два судна дедвейтом 80 000 тонн каждое - один из наиболее распространенных размеров грузовых судов.

Казахстан изучает эти альтернативы, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум, проходящий через россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны, сказал Аккенженов. По его словам, другим видам транспорта "сложно конкурировать" с КТК.

По словам Аккенженова, в этом году Казахстан уже экспортировал 300 000 тонн нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который проходит из Азербайджана в Турцию, и планирует отправить в общей сложности около 1,5 миллиона тонн нефти в этом году. Это лишь малая часть экспорта КТК, который по состоянию на 18 августа в этом году составил 40,5 млн тонн преимущественно казахстанской нефти, говорится на сайте консорциума.

Страна также имеет возможность увеличить экспорт нефти в Китай до 6,5 миллионов тонн в год с 1 миллиона, запланированных к отправке в этом году. "Это будет зависеть от экономических интересов производителей", - сказал Аккенженов.

"Мы также стремимся возобновить и увеличить экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Европу", - сказал Аккенженов.

Казахстан уже отправляет мазут в Евросоюз, указал он.

Из-за сбоев в энергоснабжении запланированная добыча нефти в Казахстане в этом году сократилась до 89 миллионов тонн с первоначального плана в 90,5 миллиона тонн, сказал Аккенженов. По его словам, страна планирует транзитом 10 миллионов тонн российской нефти в Китай в этом году и в 2024 году.

Дополнение

В прошлом году Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщает издание, отправил около 80% казахстанской нефти на экспорт, доставляя нефть по наземному трубопроводу с основных месторождений страны на черноморский танкерный терминал недалеко от российского порта новороссийск.

Нефть с терминала становится все более важной альтернативой поставок российской нефти в Европу после вторжения на Украину. Однако перебои в работе терминала весной и летом 2022 года вынудили Казахстан временно ограничить добычу нефти, пишет издание.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы