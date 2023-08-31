Казахстан закупает танкеры, ищя альтернативу основному пути экспорта нефти через россию - Bloomberg

Детали

Подразделение государственной АО "НК "КазМунайГаз" уже приобрело два танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый (относительно небольшие суда по меркам нефтяной отрасли) для перевозки нефти через Каспийское море, сообщил заместитель министра энергетики страны Ерлан Аккенженов. По его словам, для работы в Черном море планируется приобрести еще два судна дедвейтом 80 000 тонн каждое - один из наиболее распространенных размеров грузовых судов.

Казахстан изучает эти альтернативы, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум, проходящий через россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны, сказал Аккенженов. По его словам, другим видам транспорта "сложно конкурировать" с КТК.

По словам Аккенженова, в этом году Казахстан уже экспортировал 300 000 тонн нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который проходит из Азербайджана в Турцию, и планирует отправить в общей сложности около 1,5 миллиона тонн нефти в этом году. Это лишь малая часть экспорта КТК, который по состоянию на 18 августа в этом году составил 40,5 млн тонн преимущественно казахстанской нефти, говорится на сайте консорциума.

Страна также имеет возможность увеличить экспорт нефти в Китай до 6,5 миллионов тонн в год с 1 миллиона, запланированных к отправке в этом году. "Это будет зависеть от экономических интересов производителей", - сказал Аккенженов.

"Мы также стремимся возобновить и увеличить экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Европу", - сказал Аккенженов.

Казахстан уже отправляет мазут в Евросоюз, указал он.

Из-за сбоев в энергоснабжении запланированная добыча нефти в Казахстане в этом году сократилась до 89 миллионов тонн с первоначального плана в 90,5 миллиона тонн, сказал Аккенженов. По его словам, страна планирует транзитом 10 миллионов тонн российской нефти в Китай в этом году и в 2024 году.

Дополнение

В прошлом году Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщает издание, отправил около 80% казахстанской нефти на экспорт, доставляя нефть по наземному трубопроводу с основных месторождений страны на черноморский танкерный терминал недалеко от российского порта новороссийск.

Нефть с терминала становится все более важной альтернативой поставок российской нефти в Европу после вторжения на Украину. Однако перебои в работе терминала весной и летом 2022 года вынудили Казахстан временно ограничить добычу нефти, пишет издание.