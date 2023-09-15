У Туреччині відклали будівництво “газового хабу” рф через “управлінські проблеми”

Деталі

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що план створення газового хабу було відкладено, оскільки москва й Анкара мають розбіжності у питання того, хто володітиме та керуватиме ним.

“Є управлінські проблеми, вони борються за те, хто повинен керувати хабом”, — сказало джерело на умовах анонімності.

Інше джерело, близьке до підконтрольного кремлю газового гіганта “Газпром”, визнало наявність “проблеми” з питаннями управління.

У липні російський диктатор володимир путін заявив, що газовий хаб все ще стоїть на порядку денному, і росія хоче створити електронний майданчик для продажу газу в Туреччині.

На зустрічі зі своїм турецьким президентом Таїпом Ердоганом 4 вересня путін заявив, що "Газпром" передав турецькій енергетичній компанії BOTAS дорожню карту для хабу.

За його словами, йдеться про створення спільної робочої групи, розробку законодавчої бази та “схеми торгівлі та передачі закупленого газу”.

Доповнення

росія розглядає хаб як спосіб змінити маршрут свого експорту газу зараз, коли європейські країни різко скоротили закупівлі. Вона сподівається продати частину газу через Туреччину країнам, які не бажають купувати напряму в росії.

Наразі москва постачає газ до Туреччини через трубопроводи “Блакитний потік” і “Турецький потік” через Чорне море. Газ через Турецький потік також йде на подальший експорт до Південної та Східної Європи, включаючи Угорщину, Грецію, Боснію і Герцеговину, Румунію та Сербію.

Деякі західні столиці стурбовані тим, що будь-який турецький газовий хаб, який включає російський газ, може дозволити москві маскувати експорт, який підпадає під санкції Заходу через його дії в Україні, змішуючи паливо з паливом з інших джерел.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Частка російської нафти в ЄС за два роки зменшилась майже в 15 разів, а торгівля вугіллям - припинилась