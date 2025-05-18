Турция открыла новое гигантское месторождение газа в Черном море

Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 75 млрд кубометров. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, информирует УНН со ссылкой на агентство Anadolu, издание Hurriyet.

Обнаружено новое газовое месторождение на скважине Гектепе-3 в Черном море. Его объем – 75 млрд кубометров, а экономическая ценность – $30 млрд. Эти запасы смогут обеспечить наши домохозяйства газом примерно на три с половиной года - сообщил Реджеп Эрдоган.

По словам главы государства, открытие было сделано компанией Türkiye. Работы на скважине начались 27 марта и завершились 16 мая на глубине 3500 метров. Всего с начала масштабных геологоразведочных работ на турецком шельфе было пробурено 11 скважин в Средиземном море и 38 – в Черном. Их выполняло буровое судно 7-го поколения Abdulhamid Han.

Первая фаза добычи газа в Черном море уже завершена. Ежедневно поставляется 9,5 миллионов кубометров газа ежедневно - этого достаточно для 4 миллионов домохозяйств - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что цель - удвоить добычу к 2026 году и вчетверо увеличить ее к 2028 году, что приблизит достижение полной энергетической независимости Турции.

Напомним

В 2022 году Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно Фатих в месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра обнаружило запасы природного газа в 58 миллиардов кубометров.

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