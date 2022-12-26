Туреччина виявила нове родовище газу у Чорному морі - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що бурове судно Фатіх у родовищі Чайджума-1 на глибині 3023 метри виявило запаси природного газу в 58 мільярдів кубометрів. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu Agency.
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"Наші запаси природного газу в Чорному морі збільшилися на 170 мільярдів кубометрів, досягнувши загалом 710 мільярдів кубометрів", - зазначив президент.
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За словами Ердогана, щоденний видобуток нафти в Туреччині станом на сьогодні досяг 80 тисяч барелів. Він заявив, що Туреччина прагне збільшити цю цифру до 100 тисяч барелів наступного року.
Президент зазначив, що кінцевою метою Анкари є "проголосити енергетичну незалежність, повністю відмовившись від іноземної нафти та природного газу".
Нагадаємо
За даними ЗМІ, Туреччина намагалася отримати знижку на більш ніж 25% на ціну на газ, який імпортується з росії. Переговори щодо угоди мали відбутися з російською делегацією у п'ятницю, 9 грудня.