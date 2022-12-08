Туреччина планує переговори з рф щодо 25% знижки на газ - Bloomberg

Деталі

"Туреччина проведе переговори з російською делегацією в Анкарі в п'ятницю, щоб отримати знижку на більш ніж 25% на ціну на газ, який імпортується з росії", - пише видання з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників.

Як вказує видання, угода з росією могла б послабити тиск на турецьку ліру, одну зі світових валют в одній з найгірших ситуацій за останній рік, і допомогти президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії напередодні виборів наступного року, щоб підвищити свою популярність у той час, коли Європа стикається з енергетичною кризою.

Доповнення

Раніше путін запропонував Ердогану створити в Туреччині газовий хаб.