Туреччина планує переговори з рф щодо 25% знижки на газ - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Туреччина планує на п'ятницю переговори з рф щодо більше ніж 25% знижки на газ, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Туреччина проведе переговори з російською делегацією в Анкарі в п'ятницю, щоб отримати знижку на більш ніж 25% на ціну на газ, який імпортується з росії", - пише видання з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників.
Як вказує видання, угода з росією могла б послабити тиск на турецьку ліру, одну зі світових валют в одній з найгірших ситуацій за останній рік, і допомогти президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії напередодні виборів наступного року, щоб підвищити свою популярність у той час, коли Європа стикається з енергетичною кризою.
Доповнення
Раніше путін запропонував Ердогану створити в Туреччині газовий хаб.