Турция планирует переговоры с рф относительно 25% скидки на газ - Bloomberg

Детали

"Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре в пятницу, чтобы получить скидку на более чем 25% на цену на импортируемый из россии газ", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Как указывает издание, соглашение с россией могло бы ослабить давление на турецкую лиру, одну из мировых валют в одной из худших ситуаций за последний год, и помочь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии выборов в следующем году, чтобы повысить свою популярность в то время, когда Европа сталкивается с энергетическим кризисом.

Дополнение

Ранее путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб.