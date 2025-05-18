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Туреччина відкрила нове гігантське родовище газу в Чорному морі

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Турецька компанія Türkiye виявила нове газове родовище у Чорному морі. Запаси зможуть забезпечити домогосподарства газом приблизно на 3,5 роки.

Туреччина відкрила нове гігантське родовище газу в Чорному морі

Туреччина виявила у Чорному морі нове газове родовище обсягом 75 млрд кубометрів. Про це заявив президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган, інформує УНН з посиланням на агентство Anadolu, видання Hurriyet.

Виявлено нове газове родовище на свердловині Гектепе-3 у Чорному морі. Його обсяг – 75 млрд кубометрів, а економічна цінність – $30 млрд. Ці запаси зможуть забезпечити наші домогосподарства газом приблизно на три з половиною роки

- повідомив Реджеп Ердоган.

За словами глави держави, відкриття було зроблене компанією Türkiye. Роботи на свердловині розпочалися 27 березня та завершилися 16 травня на глибині 3500 метрів. Загалом з початку масштабних геологорозвідувальних робіт на турецькому шельфі було пробурено 11 свердловин у Середземному морі та 38 – у Чорному. Їх виконувало бурове судно 7-го покоління Abdulhamid Han.

Перша фаза видобутку газу в Чорному морі уже завершена. Щодня постачається 9,5 мільйонів кубометрів газу щодня - цього достатньо для 4 мільйонів домогосподарств

- сказав глава держави.

Ердоган зазначив, що мета - подвоїти видобуток до 2026 року і вчетверо збільшити його до 2028 року, що наблизить досягнення повної енергетичної незалежності Туреччини.

Нагадаємо

У 2022 році Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що бурове судно Фатіх у родовищі Чайджума-1 на глибині 3023 метри виявило запаси природного газу в 58 мільярдів кубометрів.

Президент Туреччини оголосив про відкриття великого родовища нафти02.05.23, 18:24 • 561983 перегляди

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