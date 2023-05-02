Президент Туреччини оголосив про відкриття великого родовища нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у вівторок, що в країні виявлено родовище нафти з виробничою потужністю 100 тисяч барелів на добу, передає Anadolu, пише УНН.
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«Хочу поділитися новою гарною новиною. Ми знайшли нафту з виробничою потужністю 100 тисяч барелів на добу в Куді, Габар», - сказав він. «Туреччина більше не буде країною, яка потребує енергії, а буде її експортером», - додав він.
Президент Ердоган також сказав, що «тепер ми почали добувати нафту зі свердловин, які були залиті бетоном, тому що нафти не було, і з районів, які довелося залишити через тероризм».
Ердоган також сказав, що запаси нафти знаходяться за 20 кілометрів від Джізре і мають дуже високу якість.
«Ми зможемо збільшити нафту, яку ми знаходимо на глибині 2600 метрів, до виробничої потужності в 100 тисяч барелів за допомогою 100 свердловин, які ми пробуримо в регіоні. Ми сподіваємося, що наше нове родовище, свердловина Şehit Aybüke Yalçın-1, дасть більше нафти, ніж видобувається в усій нашій країні».
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