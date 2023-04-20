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Туреччина задовольнятиме майже 30% річної потреби у природному газі із резерву Чорного моря - Ердоган

Туреччина задовольнятиме майже 30% річної потреби у природному газі із резерву Чорного моря - Ердоган

Київ • УНН

 • 533424 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Туреччина збирається задовольнити майже 30% своєї річної потреби у природному газі з резерву Чорного моря, коли він вийде на повну потужність, заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на церемонії введення в експлуатацію. Про це пише Anadolu, передає УНН.

Деталі

За словами Ердогана, Туреччина видобуватиме 10 млн. кубометрів газу на добу на родовищі Сакар'я на початковому етапі, а пізніше ця цифра збільшиться до 40 млн. кубометрів на добу за рахунок нових свердловин.

"Введення в експлуатацію чорноморського газу - це історичний крок до енергетичної незалежності нашої країни", - додав він.

"Ми не лише значно знижуємо залежність нашої країни від іноземного природного газу, а й робимо Філіос та Зонгулдак важливою енергетичною базою".

З факелом, запаленим президентом Ердоганом на церемонії у Філіосі, на сушу почав надходити чорноморський природний газ.

Контекст

Відкриття газу було спочатку зроблено у 2020 році за 170 кілометрів від узбережжя північно-західної провінції Зонгулдак. Завдяки додатковим відкриттям, зробленим у наступні роки, загальні запаси природного газу в цьому районі зараз досягли 710 млрд кубометрів.

Процес видобутку газу відбуватиметься поетапно. Близько п'яти з 10 свердловин, запланованих у рамках Фази-1, буде здано в експлуатацію після церемонії в четвер, а решту п'ять свердловин буде здано в експлуатацію наприкінці вересня.

Очікується, що видобуток на Фазі-2 розпочнеться у 2026 році, а на Фазі-3 – у 2028 році, включаючи видобуток на родовищі Амасра.

Добовий видобуток газу становитиме 10 млн кубометрів на Фазі-1, 40 млн м3 на Фазі-2 та 60 млн м3 на Фазі-3.

Починаючи з Фази-2, усі побутові потреби у природному газі в Туреччині вже покриватимуться за рахунок побутового газу.

Росія завжди була найзначнішим експортером природного газу в Туреччину — країну, яка сильно залежить від імпорту трубопроводами і зрідженого природного газу (ЗПГ), за якою йдуть Азербайджан та Іран.

Країна також задовольняла свої енергетичні потреби за рахунок закупівель ЗПГ у різних країнах, включаючи Алжир, Нігерію, Катар, США, Трінідад та Тобаго та Норвегію.

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