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Турция будет удовлетворять почти 30% годовой потребности в природном газе из резерва Черного моря - Эрдоган

Турция будет удовлетворять почти 30% годовой потребности в природном газе из резерва Черного моря - Эрдоган

Киев • УНН

 • 533420 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Турция собирается удовлетворить почти 30% своей годовой потребности в природном газе из резерва Черного моря, когда он выйдет на полную мощность, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.

Детали

По словам Эрдогана, Турция будет добывать 10 млн. кубометров газа в сутки на месторождении Сакарья на начальном этапе, а позже эта цифра увеличится до 40 млн. кубометров в сутки за счет новых скважин.

"Ввод в эксплуатацию черноморского газа - это исторический шаг к энергетической независимости нашей страны", - добавил он.

"Мы не только значительно снижаем зависимость нашей страны от иностранного природного газа, но и делаем Филиос и Зонгулдак важной энергетической базой".

С факелом, зажженным президентом Эрдоганом на церемонии в Филиосе, на сушу начал поступать черноморский природный газ.

Контекст

Открытие газа было первоначально сделано в 2020 году в 170 километрах от побережья северо-западной провинции Зонгулдак. Благодаря дополнительным открытиям, сделанным в последующие годы, общие запасы природного газа в этом районе сейчас достигли 710 млрд кубометров.

Процесс добычи газа будет происходить поэтапно. Около пяти из 10 скважин, запланированных в рамках Фазы-1, будут сданы в эксплуатацию после церемонии в четверг, а остальные пять скважин будут сданы в эксплуатацию в конце сентября.

Ожидается, что добыча на Фазе-2 начнется в 2026 году, а на Фазе-3 – в 2028 году, включая добычу на месторождении Амасра.

Суточная добыча газа составит 10 млн кубометров на Фазе-1, 40 млн м3 на Фазе-2 и 60 млн м3 на Фазе-3.

Начиная с Фазы-2, все бытовые потребности в природном газе в Турции уже будут покрываться за счет бытового газа.

россия всегда была самым значительным экспортером природного газа в Турцию — страну, которая сильно зависит от импорта по трубопроводам и сжиженного природного газа (СПГ), за которой следуют Азербайджан и Иран.

Страна также удовлетворяет свои энергетические потребности за счет закупок СПГ в различных странах, включая Алжир, Нигерию, Катар, США, Тринидад и Тобаго и Норвегию.

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