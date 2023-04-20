Турция будет удовлетворять почти 30% годовой потребности в природном газе из резерва Черного моря - Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Турция собирается удовлетворить почти 30% своей годовой потребности в природном газе из резерва Черного моря, когда он выйдет на полную мощность, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.
Детали
По словам Эрдогана, Турция будет добывать 10 млн. кубометров газа в сутки на месторождении Сакарья на начальном этапе, а позже эта цифра увеличится до 40 млн. кубометров в сутки за счет новых скважин.
"Ввод в эксплуатацию черноморского газа - это исторический шаг к энергетической независимости нашей страны", - добавил он.
"Мы не только значительно снижаем зависимость нашей страны от иностранного природного газа, но и делаем Филиос и Зонгулдак важной энергетической базой".
С факелом, зажженным президентом Эрдоганом на церемонии в Филиосе, на сушу начал поступать черноморский природный газ.
Контекст
Открытие газа было первоначально сделано в 2020 году в 170 километрах от побережья северо-западной провинции Зонгулдак. Благодаря дополнительным открытиям, сделанным в последующие годы, общие запасы природного газа в этом районе сейчас достигли 710 млрд кубометров.
Процесс добычи газа будет происходить поэтапно. Около пяти из 10 скважин, запланированных в рамках Фазы-1, будут сданы в эксплуатацию после церемонии в четверг, а остальные пять скважин будут сданы в эксплуатацию в конце сентября.
Ожидается, что добыча на Фазе-2 начнется в 2026 году, а на Фазе-3 – в 2028 году, включая добычу на месторождении Амасра.
Суточная добыча газа составит 10 млн кубометров на Фазе-1, 40 млн м3 на Фазе-2 и 60 млн м3 на Фазе-3.
Начиная с Фазы-2, все бытовые потребности в природном газе в Турции уже будут покрываться за счет бытового газа.
россия всегда была самым значительным экспортером природного газа в Турцию — страну, которая сильно зависит от импорта по трубопроводам и сжиженного природного газа (СПГ), за которой следуют Азербайджан и Иран.
Страна также удовлетворяет свои энергетические потребности за счет закупок СПГ в различных странах, включая Алжир, Нигерию, Катар, США, Тринидад и Тобаго и Норвегию.