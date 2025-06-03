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рф відмовляється від ідеї турецького хабу для доступу на газовий ринок Європи, попри підтримку путіна раніше - Bloomberg

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Російський Газпром призупинив проєкт газового хабу в Туреччині, який мав стати шляхом повернення на європейський ринок. Туреччина не має експортних потужностей, а ЄС планує заборону на газ з рф.

рф відмовляється від ідеї турецького хабу для доступу на газовий ринок Європи, попри підтримку путіна раніше - Bloomberg

Російське ПАТ "Газпром" нишком відклало плани щодо створення нового газорозподільного хаба в Туреччині, проект якого публічно розхвалював глава кремля володимир путін, зачинивши двері потенційній можливості повернути собі позиції на європейських ринках, втрачені після вторгнення рф в Україну, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На тлі того, як трубопроводи "Північного потоку" (Nord Stream) в Німеччині вийшли з ладу, а транзит газу через Україну завершився 2024 року, "Газпром" вивчав Туреччину - уже підключену до двох великих російських трубопроводів - як шлях назад до Європи, яка раніше була його найбільшим експортним ринком, пише видання. Але після кількох місяців розгляду варіантів "компанія дійшла висновку, що це недоцільно і значною мірою зупинила роботу", повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Результат закрив можливість для "Газпрому" відновити хоча б частину поставок газу до Європи, які раніше приносили близько 8 мільярдів доларів доходу на місяць. Однак дехто в компанії від початку скептично ставився до того, що турецький план спрацює, кажуть джерела.

"Попри те, що володимир путін публічно розхвалював цю пропозицію ще у жовтні, вона завжди стикалася зі значними проблемами", пише видання. Туреччина не має вільних експортних трубопровідних потужностей до Південної Європи, і Анкара не хотіла дозволяти "Газпрому" спільно продавати газ, обмежуючи вплив росії на хаб, кажуть люди. Європейський Союз також просує пропозицію щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.

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У жовтні 2022 року, лише за кілька тижнів після загадкового вибуху трубопроводів "Північний потік", путін вперше озвучив ідею створення газорозподільного хабу в Туреччині. Оскільки енергетичний вплив кремля в регіоні стрімко скорочується, він виклав план, згідно з яким Туреччина одного разу отримає потоки, що рівні потужності пошкодженого трубопроводу "Північний потік", близько 55 мільярдів кубометрів на рік. Проект вимагав би дорогих додаткових трубопроводів через Чорне море, але буде "економічно життєздатним" і безпечнішим за інші європейські маршрути, сказав він.

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Ідея турецького хабу не йшла від "Газпрому" і, можливо, народилася у політичних колах, близьких до кремля, сказали люди, знайомі із цим питанням. Менеджери компанії спочатку були здивовані, почувши, як путін публічно просуває цю концепцію, сказала одна людина. Проте експортний підрозділ газового гіганта почав активно працювати над планом.

Для деяких співробітників державного російського газового гіганта, особливо тих, хто працює в торговому підрозділі "Газпром експорт", ідея турецького хабу, здавалося, пропонувала новий старт і спосіб зайняти себе після втрати такої великої частини міжнародного ринку компанії, сказала одна людина. Пропозиція також отримала підтримку у Туреччині, яка прагне стати регіональним центром торгівлі газом зі своїм власним індексом цін.

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Проте, попри інтерес Анкари та запевнення москви у 2022 та 2023 роках, що переговори займуть лише кілька місяців, проект не просунувся, пише видання.

У міру того, як "Газпром" вивчав деталі пропозиції, він усе більше втрачав інтерес. Згідно з початковими обговореннями, Туреччина планувала продавати газ, що поставляється на хаб, сама, а "Газпром" виступав би лише як постачальник, повідомили люди, знайомі з переговорами. За їхніми словами, російська компанія не хотіла надавати Туреччині такий великий контроль.

Одна людина сказала, що пропускна спроможність турецьких трубопроводів до Греції та Болгарії, які є членами ЄС, надто обмежена для обробки значних додаткових поставок. Такий обмежений потенціал для транскордонних потоків підриває перспективу повномасштабного турецького хабу із власним індексом цін, сказала ця людина.

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Минулого року на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом путін повторив, що турецька ідея все ще на порядку денному і допоможе створити "збалансовані механізми ціноутворення" для російського газу. Проте вже з'явилися ознаки того, що амбіції зменшуються, оскільки він раніше виключив зберігання великих обсягів російського газу в Туреччині, що є передумовою великого хабу, пише видання.

Керівники "Газпрому" давно припинили обговорювати турецький хаб як усередині країни, так і на зустрічах із урядовцями країни, повідомили люди.

Позиція Туреччини щодо планів щодо газового хабу не змінилася, і вона, як і раніше, готова співпрацювати з росією в межах спільного підприємства для цієї ініціативи, згідно з турецьким чиновником, знайомим із цим питанням, який говорив на умовах анонімності, оскільки обговорення є приватними. Проте, як визнав чиновник, процес було відкладено на якийсь час.

Відкладення проекту не впливає на поточний бізнес "Газпрому" з Туреччиною, яка залишається одним із найбільших покупців його газу. Тим не менш, це показує, що у росії, колись найбільшого постачальника трубопровідного газу до Європи, мало можливостей повернути собі вплив у регіоні в нинішньому політичному кліматі, зазначає Bloomberg.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Газпром
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Німеччина
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