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До кінця року в Туреччину надійде 1,3 мільярда кубометрів туркменського газу

До кінця року в Туреччину надійде 1,3 мільярда кубометрів туркменського газу

Київ • УНН

 • 29050 перегляди

До кінця року Туреччина отримає 1,3 млрд кубометрів туркменського газу через Іран. Це перше за 20 років постачання газу трубопроводом з країни, з якою Туреччина не має спільного кордону.

До кінця цього року запланований об'єм туркменського газу, який надійде в Туреччину, становитиме 1,3 млрд кубометрів. Про це повідомляє Haber7, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що про це міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслана Байрактара повідомив у ході візиту в складі офіційної делегації на чолі з президентом Ердоганом в Індонезію.

Сподіваюся, що в процесі постачання, який триватиме до кінця року, ми запропонуємо користувачам у Туреччині 1,3 млрд кубічних метрів природного газу,

- сказав міністр.

За його словами, Туреччина прагне диференціювати і диверсифікувати газопостачання.

Ми хочемо постачати газ з різних країн. Це частина плану. У цьому сенсі ми фактично вже давно можемо отримувати газ з різних країн у вигляді СПГ через об'єкти газифікації,

- пояснив він.

Початок постачання газу з Туркменістану має свою особливість - вперше за понад 20 років Туреччина отримуватиме газ трубопроводом із країни, з якою не має спільного кордону.

Туркменістан постачатиме газ в Іран, Туреччина отримуватиме його через пункт пропуску "Гюрбулак" на ірано-турецькому кордоні.

За словами міністра, у перспективі є доцільним побудувати трубопровід через Каспійське море. Це дасть можливість постачати значно більші обсяги газу як для Туреччини, так і для Європи.

Нагадаємо

Туреччина прагне відновити енергетичні переговори з ЄС та стати альтернативним маршрутом для постачання газу. Країна може розширити Південний газовий коридор та з'єднати його з середземноморським газом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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