До конца года в Турцию поступит 1,3 миллиарда кубометров туркменского газа

До конца года Турция получит 1,3 млрд кубометров туркменского газа через Иран. Это первые за 20 лет поставки газа по трубопроводу из страны, с которой Турция не имеет общей границы.

До конца этого года запланированный объем туркменского газа, который поступит в Турцию, составит 1,3 млрд кубометров. Об этом сообщает Haber7, пишет УНН. Детали Отмечается, что об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара сообщил в ходе визита в составе официальной делегации во главе с президентом Эрдоганом в Индонезию. Надеюсь, что в процессе поставок, который продлится до конца года, мы предложим пользователям в Турции 1,3 млрд кубических метров природного газа, - сказал министр. По его словам, Турция стремится дифференцировать и диверсифицировать газоснабжение. Мы хотим поставлять газ из разных стран. Это часть плана. В этом смысле мы фактически уже давно можем получать газ из разных стран в виде СПГ через объекты газификации, - объяснил он. Начало поставок газа из Туркменистана имеет свою особенность - впервые за более чем 20 лет Турция будет получать газ по трубопроводу из страны, с которой не имеет общей границы. Туркменистан будет поставлять газ в Иран, Турция будет получать его через пункт пропуска "Гюрбулак" на ирано-турецкой границе. По словам министра, в перспективе целесообразно построить трубопровод через Каспийское море. Это даст возможность поставлять значительно большие объемы газа как для Турции, так и для Европы. Напомним Турция стремится возобновить энергетические переговоры с ЕС и стать альтернативным маршрутом для поставок газа. Страна может расширить Южный газовый коридор и соединить его со средиземноморским газом.