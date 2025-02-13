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До конца года в Турцию поступит 1,3 миллиарда кубометров туркменского газа

До конца года в Турцию поступит 1,3 миллиарда кубометров туркменского газа

Киев  •  УНН

 • 3306 просмотра

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До конца года Турция получит 1,3 млрд кубометров туркменского газа через Иран. Это первые за 20 лет поставки газа по трубопроводу из страны, с которой Турция не имеет общей границы.

До конца этого года запланированный объем туркменского газа, который поступит в Турцию, составит 1,3 млрд кубометров. Об этом сообщает Haber7, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара сообщил в ходе визита в составе официальной делегации во главе с президентом Эрдоганом в Индонезию.

Надеюсь, что в процессе поставок, который продлится до конца года, мы предложим пользователям в Турции 1,3 млрд кубических метров природного газа,

- сказал министр.

По его словам, Турция стремится дифференцировать и диверсифицировать газоснабжение.

Мы хотим поставлять газ из разных стран. Это часть плана. В этом смысле мы фактически уже давно можем получать газ из разных стран в виде СПГ через объекты газификации,

- объяснил он.

Начало поставок газа из Туркменистана имеет свою особенность - впервые за более чем 20 лет Турция будет получать газ по трубопроводу из страны, с которой не имеет общей границы.

Туркменистан будет поставлять газ в Иран, Турция будет получать его через пункт пропуска "Гюрбулак" на ирано-турецкой границе.

По словам министра, в перспективе целесообразно построить трубопровод через Каспийское море. Это даст возможность поставлять значительно большие объемы газа как для Турции, так и для Европы.

Напомним

Турция стремится возобновить энергетические переговоры с ЕС и стать альтернативным маршрутом для поставок газа. Страна может расширить Южный газовый коридор и соединить его со средиземноморским газом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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