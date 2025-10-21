рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены
Киев • УНН
Ночью 21 октября россия выпустила по Украине две баллистические ракеты, четыре ракеты С-300 и 98 дронов. Силы ПВО обезвредили 58 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты, 4 ракеты С-300 и 98 дронов, обезврежено 58 беспилотников, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 октября (с 19:00 20 октября) враг атаковал 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской обл., 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл., 98-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - ТОТ Крыма, около 70 из них - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 37 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
